https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581135554.html

Перенесшая COVID-19 женщина рассказала о странных последствиях болезни

Жительница Великобритании рассказала о странных последствиях COVID-19, пишет издание The Mirror. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:00

2020-10-23T10:00

2020-10-23T12:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Жительница Великобритании рассказала о странных последствиях COVID-19, пишет издание <a href="https://www.mirror.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Mirror</a>.Отмечается, что 32-летняя Тони Фрэнком заразилась коронавирусом в апреле. Она переносила заболевание в тяжелой форме и семь недель провела в реанимации. Однако после выписки у нее появились необычные симптомы, которые проявляются до сих пор.В частности, женщина продолжает ощущать странные запахи, страдает из-за поражения легких, проблем с сердцем, хронической усталости и астмы. Из-за этого она периодически нуждается в госпитализации."Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID — это дьявол", — рассказала пациентка.Как поясняет издание, Фрэнком относится к группе переболевших, страдающих от так называемого долгого COVID-19. Данный термин официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании и используется для обозначения длительных тяжелых последствий заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания