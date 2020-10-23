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Байден заявил о скором наступлении в США "темной зимы" из-за COVID-19
Соединенным Штатам грозит "темная зима" из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил на дебатах кандидат в президенты США Джо Байден. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:56
2020-10-23T05:29
президентские выборы в сша — 2020
коронавирус covid-19
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Соединенным Штатам грозит "темная зима" из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил на дебатах кандидат в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.В ответ на обещания оппонента, действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, что вакцина от коронавируса станет доступна для американцев в ближайшие недели, Байден отметил, что "это говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом".Байден заявил, что если его выберет американский народ, то в первую очередь, он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда"."Мы должны больше инвестировать в быстрое тестирование и установить стандарты на национальном уровне, как мы будем открывать школы и бизнес… Я позабочусь об этом, я покончу с этим, я обеспечу наличие плана", - подчеркнул кандидат от Демократической партии.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Байден заявил о скором наступлении в США "темной зимы" из-за COVID-19

04:56 23.10.2020 (обновлено: 05:29 23.10.2020)
 
© REUTERS / JIM BOURGКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / JIM BOURG
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Соединенным Штатам грозит "темная зима" из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил на дебатах кандидат в президенты США Джо Байден.
В ответ на обещания оппонента, действующего президента Дональда Трампа, что вакцина от коронавируса станет доступна для американцев в ближайшие недели, Байден отметил, что "это говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом".
"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", - сказал он.
Байден заявил, что если его выберет американский народ, то в первую очередь, он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда".
"Мы должны больше инвестировать в быстрое тестирование и установить стандарты на национальном уровне, как мы будем открывать школы и бизнес… Я позабочусь об этом, я покончу с этим, я обеспечу наличие плана", - подчеркнул кандидат от Демократической партии.
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Президентские выборы в США — 2020Коронавирус COVID-19Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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