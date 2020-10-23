https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581116992.html

Байден заявил о скором наступлении в США "темной зимы" из-за COVID-19

Соединенным Штатам грозит "темная зима" из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил на дебатах кандидат в президенты США Джо Байден. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T04:56

2020-10-23T04:56

2020-10-23T05:29

президентские выборы в сша — 2020

коронавирус covid-19

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Соединенным Штатам грозит "темная зима" из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил на дебатах кандидат в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.В ответ на обещания оппонента, действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, что вакцина от коронавируса станет доступна для американцев в ближайшие недели, Байден отметил, что "это говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом".Байден заявил, что если его выберет американский народ, то в первую очередь, он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда"."Мы должны больше инвестировать в быстрое тестирование и установить стандарты на национальном уровне, как мы будем открывать школы и бизнес… Я позабочусь об этом, я покончу с этим, я обеспечу наличие плана", - подчеркнул кандидат от Демократической партии.

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире