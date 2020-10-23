https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581108472.html

Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих

Ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, в ряде стран используются для дискриминации "неугодных" религиозных организаций, заявил генеральный... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T01:00

2020-10-23T01:00

2020-10-23T01:00

коронавирус в россии

религия и мировоззрение

религия

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, в ряде стран используются для дискриминации "неугодных" религиозных организаций, заявил генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) пастор Олег Гончаров.Гончаров выступил на презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" в МИА "Россия сегодня". Документ представляет собой тематический обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций с августа 2019-го по май 2020 года."Пандемия может обострить правозащитную тему, ее могут использовать в некоторых странах для выдавливания с религиозного пространства неугодных религиозных течений под предлогом борьбы с пандемией", - сказал Гончаров.Он отметил, что в пандемию сложно выработать баланс между правом на свободу совести и требованиями безопасности."Если разрешается работа ресторанов и увеселительных заведений, но при этом ограничивается проведение богослужений, то у религиозных лидеров может возникнуть вопрос, почему есть такой однобокий подход", - подчеркнул эксперт.В России, по его словам, очень хорошо налажен диалог между властью и религиозными организациями. "Религиозные организации внимательно отнеслись к проблеме пандемии и пошли на самоограничения ради спасения жизни людей. Это очень ответственный подход", - заключил представитель РАРС.

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577785757.html

https://ria.ru/20200918/religiya-1577423247.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, религия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество