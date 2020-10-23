Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201023/konchalovskiy-1581272425.html
Кончаловский получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго, сообщила пресс-служба The Walt Disney... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:28
2020-10-23T20:28
культура
кино и сериалы
новости культуры
юлия высоцкая
андрей кончаловский
алишер усманов
чикаго
новочеркасск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158675_0:88:2964:1755_1400x0_80_0_0_e51587cfec52dc81ccb4ae1ef6812315.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia &amp; CIS."Сегодня на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго режиссёр Андрей Кончаловский был удостоен приза "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру за фильм "Дорогие товарищи!" - говорится в сообщении."Любому режиссеру получить награду – большая радость. Я благодарен за награждение нашего фильма "Дорогие товарищи!" Мы с продюсером Алишером Усмановым мечтаем о том, чтобы язык киноискусства непрерывно обогащался. Мне кажется, с каждым фильмом я пытаюсь раскрыть тайну, которая еще пока скрывается в феномене движущегося изображения, которое называется кино", – приводит слова Кончаловского пресс-служба.Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.Фильм "Дорогие товарищи!" выйдет в широкий прокат в России 12 ноября 2020 года.
https://ria.ru/20200912/konchalovskiy-1577152291.html
чикаго
новочеркасск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158675_233:0:2964:2048_1400x0_80_0_0_170d27e8835a425635e1b7a7436fabaa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, юлия высоцкая, андрей кончаловский, алишер усманов, чикаго, новочеркасск

Кончаловский получил приз за режиссуру на кинофестивале в Чикаго

20:28 23.10.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля
Режиссер Андрей Кончаловский во время закрытия 77-го Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" получил приз за лучшую режиссуру на Международном кинофестивале в Чикаго, сообщила пресс-служба The Walt Disney Company Russia & CIS.
"Сегодня на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго режиссёр Андрей Кончаловский был удостоен приза "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру за фильм "Дорогие товарищи!" - говорится в сообщении.
"Любому режиссеру получить награду – большая радость. Я благодарен за награждение нашего фильма "Дорогие товарищи!" Мы с продюсером Алишером Усмановым мечтаем о том, чтобы язык киноискусства непрерывно обогащался. Мне кажется, с каждым фильмом я пытаюсь раскрыть тайну, которая еще пока скрывается в феномене движущегося изображения, которое называется кино", – приводит слова Кончаловского пресс-служба.
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша ГусовКадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : The Walt Disney Company Russia & CIS / Саша Гусов
Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Действие фильма основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
Фильм "Дорогие товарищи!" выйдет в широкий прокат в России 12 ноября 2020 года.
Андрей Кончаловский на сцене Венецианского кинофестиваля 2020 - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 23:25Культура
Фильм Кончаловского получил спецприз жюри кинофестиваля в Венеции
 
КультураКино и сериалыНовости культурыЮлия ВысоцкаяАндрей КончаловскийАлишер УсмановЧикагоНовочеркасск
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния