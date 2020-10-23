https://ria.ru/20201023/kody-1581107269.html

Эксперт рассказал, какие коды дают доступ к секретным функциям смартфона

У каждого производителя смартфонов есть специальные инженерные коды, предназначенные для тонкой настройки аппарата, рассказал агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T02:14

2020-10-23T02:14

2020-10-23T02:14

евгений черток

рексофт

смартфоны

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. У каждого производителя смартфонов есть специальные инженерные коды, предназначенные для тонкой настройки аппарата, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201023/832204719.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "<a href="http://ria.ru/organization_reksoft/" target="_blank" data-auto="true">Рексофт</a>" Евгений Черток.Он подчеркнул, что эти комбинации нужны, только если возникли какие-то проблемы с гаджетом."Пользоваться кодами вполне удобно, если появились какие-то проблемы. Например, динамик вашего смартфона на максимальной громкости начал хрипеть. Пригодиться могут коды для управления параметрами звука, доступа к процедурам внутреннего тестирования аппарата и мониторинга технических параметров", — отметил <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-chertok/" target="_blank">Черток</a>.Также эксперт уточнил, что в ряде случаев коды могут совпадать у разных производителей.

https://ria.ru/20201020/slezhka-1580566636.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений черток, рексофт, смартфоны, гаджеты, технологии