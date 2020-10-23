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Эксперт рассказал, какие коды дают доступ к секретным функциям смартфона
У каждого производителя смартфонов есть специальные инженерные коды, предназначенные для тонкой настройки аппарата, рассказал агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T02:14
2020-10-23T02:14
евгений черток
рексофт
смартфоны
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. У каждого производителя смартфонов есть специальные инженерные коды, предназначенные для тонкой настройки аппарата, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201023/832204719.html" target="_blank">Прайм</a>" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "<a href="http://ria.ru/organization_reksoft/" target="_blank" data-auto="true">Рексофт</a>" Евгений Черток.Он подчеркнул, что эти комбинации нужны, только если возникли какие-то проблемы с гаджетом."Пользоваться кодами вполне удобно, если появились какие-то проблемы. Например, динамик вашего смартфона на максимальной громкости начал хрипеть. Пригодиться могут коды для управления параметрами звука, доступа к процедурам внутреннего тестирования аппарата и мониторинга технических параметров", — отметил <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-chertok/" target="_blank">Черток</a>.Также эксперт уточнил, что в ряде случаев коды могут совпадать у разных производителей.
https://ria.ru/20201020/slezhka-1580566636.html
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евгений черток, рексофт, смартфоны, гаджеты, технологии

Эксперт рассказал, какие коды дают доступ к секретным функциям смартфона

02:14 23.10.2020
 
CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
CC0 / TeroVesalainen /
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. У каждого производителя смартфонов есть специальные инженерные коды, предназначенные для тонкой настройки аппарата, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.
Он подчеркнул, что эти комбинации нужны, только если возникли какие-то проблемы с гаджетом.
"Пользоваться кодами вполне удобно, если появились какие-то проблемы. Например, динамик вашего смартфона на максимальной громкости начал хрипеть. Пригодиться могут коды для управления параметрами звука, доступа к процедурам внутреннего тестирования аппарата и мониторинга технических параметров", — отметил Черток.
Также эксперт уточнил, что в ряде случаев коды могут совпадать у разных производителей.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Эксперт рассказал, как полностью отключить слежку по смартфону
 
Евгений ЧертокРексофтСмартфоныгаджетыТехнологии
 
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