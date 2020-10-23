Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/kids-covid-1581180354.html
Академик РАН опроверг данные о распространении коронавируса детьми
Предположение о том, что дети активно разносят коронавирус, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:46
2020-10-23T13:48
арег тотолян
анатолий альтштейн
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247467_0:58:3220:1869_1400x0_80_0_0_28553c68376237548c8937bacef21157.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Предположение о том, что дети активно разносят коронавирус, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Изначально считалось, что дети переносят инфекцию бессимптомно и заражают пожилых, однако потом в одной из скандинавских стран провели исследование, которое доказало обратное.Дело в том, что у детей в клетках в минимальном объеме представлены рецепторы ACE2, которые считаются "основными воротами" для коронавируса SARS-CoV-2. У пожилых же людей их концентрация максимальна.Из-за этого даже при заражении на слизистые ребенка попадает небольшое количество вирусных частиц, поэтому он в меньше степени, нежели взрослый человек, распространяет инфекцию на окружающих, добавил эпидемиолог.По мнению собеседника агентства, детям следует носить маски с двенадцати лет. Эта отметка, как пояснил Тотолян, — возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу.Доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> заметил, что дети в любом случае заражаются и распространяют инфекцию, поэтому разумно переводить их на дистанционную учебу."Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости", — сказал вирусолог порталу <a href="https://ura.news/" target="_blank">Ura.ru</a>.При этом способы уменьшить риски заражения для детей такие же, как и для взрослых."Это, прежде всего, руки, которые должны обязательно мыться. Это отдельное белье у ребенка, полотенца отдельные, это тщательный уход за санитарными комнатами, унитазами в семье, это посуда, которая должна быть у ребенка, по возможности, отдельной", — рассказал на конференции "Иммунитет детей в период пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>" главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> Александр Румянцев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html
https://ria.ru/20200321/1568925173.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247467_17:0:2748:2048_1400x0_80_0_0_638c1e9b3a9ec8e0fb9e37324ca36322.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арег тотолян, анатолий альтштейн, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Академик РАН опроверг данные о распространении коронавируса детьми

13:46 23.10.2020 (обновлено: 13:48 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Предположение о том, что дети активно разносят коронавирус, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
Изначально считалось, что дети переносят инфекцию бессимптомно и заражают пожилых, однако потом в одной из скандинавских стран провели исследование, которое доказало обратное.
Человеческие клетки, инфицированные SARS-CoV-2. Удаление нейропилина-1 (NRP-1) снижает инфекцию (справа внизу) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:21РИА Наука
Обнаружен второй путь проникновения коронавируса в клетки
Дело в том, что у детей в клетках в минимальном объеме представлены рецепторы ACE2, которые считаются "основными воротами" для коронавируса SARS-CoV-2. У пожилых же людей их концентрация максимальна.

"И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 - дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп", — подчеркнул Тотолян.

Из-за этого даже при заражении на слизистые ребенка попадает небольшое количество вирусных частиц, поэтому он в меньше степени, нежели взрослый человек, распространяет инфекцию на окружающих, добавил эпидемиолог.
По мнению собеседника агентства, детям следует носить маски с двенадцати лет. Эта отметка, как пояснил Тотолян, — возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу.
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заметил, что дети в любом случае заражаются и распространяют инфекцию, поэтому разумно переводить их на дистанционную учебу.
Удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 08:00Хорошие новости
Специалист рассказал, как всей семье ужиться дома на удаленке
"Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости", — сказал вирусолог порталу Ura.ru.
При этом способы уменьшить риски заражения для детей такие же, как и для взрослых.
"Это, прежде всего, руки, которые должны обязательно мыться. Это отдельное белье у ребенка, полотенца отдельные, это тщательный уход за санитарными комнатами, унитазами в семье, это посуда, которая должна быть у ребенка, по возможности, отдельной", — рассказал на конференции "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19" главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить0
Арег ТотолянАнатолий АльтштейнЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния