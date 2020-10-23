https://ria.ru/20201023/kids-covid-1581180354.html

Академик РАН опроверг данные о распространении коронавируса детьми

Предположение о том, что дети активно разносят коронавирус, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:46

2020-10-23T13:46

2020-10-23T13:48

арег тотолян

анатолий альтштейн

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Предположение о том, что дети активно разносят коронавирус, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a>.Изначально считалось, что дети переносят инфекцию бессимптомно и заражают пожилых, однако потом в одной из скандинавских стран провели исследование, которое доказало обратное.Дело в том, что у детей в клетках в минимальном объеме представлены рецепторы ACE2, которые считаются "основными воротами" для коронавируса SARS-CoV-2. У пожилых же людей их концентрация максимальна.Из-за этого даже при заражении на слизистые ребенка попадает небольшое количество вирусных частиц, поэтому он в меньше степени, нежели взрослый человек, распространяет инфекцию на окружающих, добавил эпидемиолог.По мнению собеседника агентства, детям следует носить маски с двенадцати лет. Эта отметка, как пояснил Тотолян, — возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу.Доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> заметил, что дети в любом случае заражаются и распространяют инфекцию, поэтому разумно переводить их на дистанционную учебу."Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости", — сказал вирусолог порталу <a href="https://ura.news/" target="_blank">Ura.ru</a>.При этом способы уменьшить риски заражения для детей такие же, как и для взрослых."Это, прежде всего, руки, которые должны обязательно мыться. Это отдельное белье у ребенка, полотенца отдельные, это тщательный уход за санитарными комнатами, унитазами в семье, это посуда, которая должна быть у ребенка, по возможности, отдельной", — рассказал на конференции "Иммунитет детей в период пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>" главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a> Александр Румянцев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html

https://ria.ru/20200321/1568925173.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, анатолий альтштейн, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество