Академик РАН опроверг данные о распространении коронавируса детьми
13:46 23.10.2020 (обновлено: 13:48 23.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу в Москве
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Предположение о том, что дети активно разносят коронавирус, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
Изначально считалось, что дети переносят инфекцию бессимптомно и заражают пожилых, однако потом в одной из скандинавских стран провели исследование, которое доказало обратное.
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Дело в том, что у детей в клетках в минимальном объеме представлены рецепторы ACE2, которые считаются "основными воротами" для коронавируса SARS-CoV-2. У пожилых же людей их концентрация максимальна.
"И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10 процентов в структуре заболевших COVID-19 - дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп", — подчеркнул Тотолян.
Из-за этого даже при заражении на слизистые ребенка попадает небольшое количество вирусных частиц, поэтому он в меньше степени, нежели взрослый человек, распространяет инфекцию на окружающих, добавил эпидемиолог.
По мнению собеседника агентства, детям следует носить маски с двенадцати лет. Эта отметка, как пояснил Тотолян, — возрастная граница осознанности, а не граница восприимчивости к вирусу.
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заметил, что дети в любом случае заражаются и распространяют инфекцию, поэтому разумно переводить их на дистанционную учебу.
"Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости", — сказал вирусолог порталу Ura.ru.
При этом способы уменьшить риски заражения для детей такие же, как и для взрослых.
"Это, прежде всего, руки, которые должны обязательно мыться. Это отдельное белье у ребенка, полотенца отдельные, это тщательный уход за санитарными комнатами, унитазами в семье, это посуда, которая должна быть у ребенка, по возможности, отдельной", — рассказал на конференции "Иммунитет детей в период пандемии COVID-19" главный детский онколог-гематолог Минздрава России, академик РАН Александр Румянцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.