https://ria.ru/20201023/khrom-1581210583.html
Google добавит в популярный браузер еще больше рекламы
В браузере Google Chrome может появиться еще больше рекламы. О тестируемом нововведении сообщает Techdows. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:39
2020-10-23T15:39
2020-10-23T15:39
риа наука
microsoft corporation
google
технологии
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>В браузере <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Chrome может появиться еще больше рекламы. О тестируемом нововведении <u><a href="https://techdows.com/2020/10/shopping-ads-on-chrome-new-tab-page.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Techdows.На этот раз поисковый гигант собирается добавить рекламные объявления в страницу новой вкладкой, сразу после блока с сайтами, которые чаще всего посещает пользователь. Новшество обнаружено в тестовой сборке Chrome Canary.Экспериментальный функционал с рекламными объявлениями пока включается пользователем самостоятельно через специальное меню. Возможно, скоро эта опция попадет в стабильные сборки и станет обязательной.Chrome далеко не первый браузер, в котором показывают рекламу в новой вкладке. Объявления уже показывают Mozilla Firefox и <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> Edge.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/minyust-1580705569.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
microsoft corporation, google, технологии