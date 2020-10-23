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РИА Наука
https://ria.ru/20201023/khrom-1581210583.html
Google добавит в популярный браузер еще больше рекламы
В браузере Google Chrome может появиться еще больше рекламы. О тестируемом нововведении сообщает Techdows. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:39
2020-10-23T15:39
риа наука
microsoft corporation
google
технологии
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>В браузере <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Chrome может появиться еще больше рекламы. О тестируемом нововведении <u><a href="https://techdows.com/2020/10/shopping-ads-on-chrome-new-tab-page.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Techdows.На этот раз поисковый гигант собирается добавить рекламные объявления в страницу новой вкладкой, сразу после блока с сайтами, которые чаще всего посещает пользователь. Новшество обнаружено в тестовой сборке Chrome Canary.Экспериментальный функционал с рекламными объявлениями пока включается пользователем самостоятельно через специальное меню. Возможно, скоро эта опция попадет в стабильные сборки и станет обязательной.Chrome далеко не первый браузер, в котором показывают рекламу в новой вкладке. Объявления уже показывают Mozilla Firefox и <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> Edge.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/minyust-1580705569.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
microsoft corporation, google, технологии

Google добавит в популярный браузер еще больше рекламы

15:39 23.10.2020
 
© РИА НовостиИконка браузера Google Chrome
Иконка браузера Google Chrome - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В браузере Google Chrome может появиться еще больше рекламы. О тестируемом нововведении сообщает Techdows.
На этот раз поисковый гигант собирается добавить рекламные объявления в страницу новой вкладкой, сразу после блока с сайтами, которые чаще всего посещает пользователь. Новшество обнаружено в тестовой сборке Chrome Canary.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 18:04
Встретятся в суде. Минюст США намерен "размонополизировать" Google
Экспериментальный функционал с рекламными объявлениями пока включается пользователем самостоятельно через специальное меню. Возможно, скоро эта опция попадет в стабильные сборки и станет обязательной.
Chrome далеко не первый браузер, в котором показывают рекламу в новой вкладке. Объявления уже показывают Mozilla Firefox и Microsoft Edge.
 
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РИА НаукаMicrosoft CorporationGoogleТехнологии
 
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