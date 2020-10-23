https://ria.ru/20201023/khrom-1581210583.html

Google добавит в популярный браузер еще больше рекламы

В браузере Google Chrome может появиться еще больше рекламы. О тестируемом нововведении сообщает Techdows. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:39

2020-10-23T15:39

2020-10-23T15:39

риа наука

microsoft corporation

google

технологии

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>В браузере <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Chrome может появиться еще больше рекламы. О тестируемом нововведении <u><a href="https://techdows.com/2020/10/shopping-ads-on-chrome-new-tab-page.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Techdows.На этот раз поисковый гигант собирается добавить рекламные объявления в страницу новой вкладкой, сразу после блока с сайтами, которые чаще всего посещает пользователь. Новшество обнаружено в тестовой сборке Chrome Canary.Экспериментальный функционал с рекламными объявлениями пока включается пользователем самостоятельно через специальное меню. Возможно, скоро эта опция попадет в стабильные сборки и станет обязательной.Chrome далеко не первый браузер, в котором показывают рекламу в новой вкладке. Объявления уже показывают Mozilla Firefox и <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> Edge.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/minyust-1580705569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, google, технологии