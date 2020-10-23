https://ria.ru/20201023/khramy-1581286014.html

Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку

Религиозные организации так же, как и все компании в Москве, переводят 30% персонала на "удаленку", но храмы работают в штатном режиме, богослужения проходят,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:40

2020-10-23T22:40

2020-10-23T22:40

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Религиозные организации так же, как и все компании в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, переводят 30% персонала на "удаленку", но храмы работают в штатном режиме, богослужения проходят, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 по 28 октября на "удаленку" не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями."Это единые требования для всех, поэтому религиозные организации это тоже соблюдают, переводят на "удаленку". Есть предписания <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, и все требования они выполняют. Здесь речь о том, чтобы снизить трафик", - сказал Сучков.Он отметил, что при этом храмы работают в штатном режиме."Богослужения проходят, ничего не закрывается. Люди как приходили в храм, так и приходят ",- сказал Сучков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество