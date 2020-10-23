https://ria.ru/20201023/khramy-1581286014.html
Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
Религиозные организации так же, как и все компании в Москве, переводят 30% персонала на "удаленку", но храмы работают в штатном режиме, богослужения проходят,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T22:40
2020-10-23T22:40
2020-10-23T22:40
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575531176_0:35:2920:1677_1400x0_80_0_0_3a99c33748acc8e0026a5a034a3b2715.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Религиозные организации так же, как и все компании в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, переводят 30% персонала на "удаленку", но храмы работают в штатном режиме, богослужения проходят, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.Согласно указу мэра Москвы, работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести с 5 по 28 октября на "удаленку" не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями."Это единые требования для всех, поэтому религиозные организации это тоже соблюдают, переводят на "удаленку". Есть предписания <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, и все требования они выполняют. Здесь речь о том, чтобы снизить трафик", - сказал Сучков.Он отметил, что при этом храмы работают в штатном режиме."Богослужения проходят, ничего не закрывается. Люди как приходили в храм, так и приходят ",- сказал Сучков.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575531176_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9bc631a158474ad62d231e8df8379fd4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество