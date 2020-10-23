https://ria.ru/20201023/kharlamov-1581230058.html

Харламов прокомментировал сообщения об отношениях с Яной Кошкиной

Юморист Гарик Харламов опроверг сообщения о том, что у него роман с актрисой Яной Кошкиной. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:57

2020-10-23T16:57

2020-10-23T16:57

яна кошкина

гарик харламов (игорь)

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Юморист Гарик Харламов опроверг сообщения о том, что у него роман с актрисой <a href="http://ria.ru/person_yana-koshkina/" target="_blank" data-auto="true">Яной Кошкиной</a>. По его словам, такие слухи расползаются по одному и тому же шаблону."Мы были в караоке, была там Кошкина, значит мы встречаемся. Вышел сериал "Гусар", значит у меня отношения с одной из актрис. Через два дня у меня роман с другой актрисой", - пошутил комик.Ранее Харламов развелся с <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a>. По его словам, на решение о расставании не повлияла какая-то конкретная ситуация, отношения в браке осложнились из-за разных интересов и взглядов на жизнь.

https://ria.ru/20201022/kharlamov-1580927894.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна кошкина, гарик харламов (игорь)