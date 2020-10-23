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https://ria.ru/20201023/kharlamov-1581230058.html
Харламов прокомментировал сообщения об отношениях с Яной Кошкиной
Юморист Гарик Харламов опроверг сообщения о том, что у него роман с актрисой Яной Кошкиной. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:57
2020-10-23T16:57
яна кошкина
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Юморист Гарик Харламов опроверг сообщения о том, что у него роман с актрисой <a href="http://ria.ru/person_yana-koshkina/" target="_blank" data-auto="true">Яной Кошкиной</a>. По его словам, такие слухи расползаются по одному и тому же шаблону."Мы были в караоке, была там Кошкина, значит мы встречаемся. Вышел сериал "Гусар", значит у меня отношения с одной из актрис. Через два дня у меня роман с другой актрисой", - пошутил комик.Ранее Харламов развелся с <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a>. По его словам, на решение о расставании не повлияла какая-то конкретная ситуация, отношения в браке осложнились из-за разных интересов и взглядов на жизнь.
https://ria.ru/20201022/kharlamov-1580927894.html
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яна кошкина, гарик харламов (игорь)

Харламов прокомментировал сообщения об отношениях с Яной Кошкиной

16:57 23.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов
Актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов опроверг сообщения о том, что у него роман с актрисой Яной Кошкиной.

"С Кошкиной? Никогда!" - сказал Харламов в подкасте для YouTube-канала Данилы Поперечного "Без души".

По его словам, такие слухи расползаются по одному и тому же шаблону.
"Мы были в караоке, была там Кошкина, значит мы встречаемся. Вышел сериал "Гусар", значит у меня отношения с одной из актрис. Через два дня у меня роман с другой актрисой", - пошутил комик.
Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 05:36Шоубиз
Гарик Харламов довел телефонного мошенника до истерики
Ранее Харламов развелся с Кристиной Асмус. По его словам, на решение о расставании не повлияла какая-то конкретная ситуация, отношения в браке осложнились из-за разных интересов и взглядов на жизнь.
 
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Яна КошкинаГарик Харламов (Игорь)
 
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