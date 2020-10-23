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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/karantin-1581200794.html
Ефремова в колонии ждет второй карантин, рассказал источник
Осужденному на 7,5 лет за "пьяное" ДТП актеру Михаилу Ефремову предстоит пройти в колонии повторный двухнедельный карантин, объяснил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:50
2020-10-23T14:50
распространение нового коронавируса
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Осужденному на 7,5 лет за "пьяное" ДТП актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> предстоит пройти в колонии повторный двухнедельный карантин, объяснил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки.В московском СИЗО Ефремов после карантина был переведен в постоянную камеру на четыре места, в которой находились еще три человека. По словам источника, с ними у актера были хорошие отношения. В камере он мог пользоваться холодильником и телевизором."После этапирования из СИЗО в колонию Ефремова ждут первичный медицинский осмотр и помещение в камеру карантинного отделения", - сказал собеседник агентства.По его словам, актеру предстоит повторно "пройти весь комплекс карантинных процедур, включая тесты на COVID-19".Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у осужденного могут выявить серьезные заболевания и принять решение о лечении. Все результаты медицинского контроля обязательно фиксируются в личной карточке арестанта.В четверг Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html
https://ria.ru/20201022/efremov-1581035632.html
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Новости
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова в колонии ждет второй карантин, рассказал источник

14:50 23.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Осужденному на 7,5 лет за "пьяное" ДТП актеру Михаилу Ефремову предстоит пройти в колонии повторный двухнедельный карантин, объяснил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки.
В московском СИЗО Ефремов после карантина был переведен в постоянную камеру на четыре места, в которой находились еще три человека. По словам источника, с ними у актера были хорошие отношения. В камере он мог пользоваться холодильником и телевизором.
"После этапирования из СИЗО в колонию Ефремова ждут первичный медицинский осмотр и помещение в камеру карантинного отделения", - сказал собеседник агентства.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 06:58
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По его словам, актеру предстоит повторно "пройти весь комплекс карантинных процедур, включая тесты на COVID-19".
Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у осужденного могут выявить серьезные заболевания и принять решение о лечении. Все результаты медицинского контроля обязательно фиксируются в личной карточке арестанта.
В четверг Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Распространение нового коронавирусаСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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