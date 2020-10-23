https://ria.ru/20201023/karantin-1581200794.html

Ефремова в колонии ждет второй карантин, рассказал источник

Осужденному на 7,5 лет за "пьяное" ДТП актеру Михаилу Ефремову предстоит пройти в колонии повторный двухнедельный карантин, объяснил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:50

2020-10-23T14:50

2020-10-23T14:50

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Осужденному на 7,5 лет за "пьяное" ДТП актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a> предстоит пройти в колонии повторный двухнедельный карантин, объяснил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки.В московском СИЗО Ефремов после карантина был переведен в постоянную камеру на четыре места, в которой находились еще три человека. По словам источника, с ними у актера были хорошие отношения. В камере он мог пользоваться холодильником и телевизором."После этапирования из СИЗО в колонию Ефремова ждут первичный медицинский осмотр и помещение в камеру карантинного отделения", - сказал собеседник агентства.По его словам, актеру предстоит повторно "пройти весь комплекс карантинных процедур, включая тесты на COVID-19".Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у осужденного могут выявить серьезные заболевания и принять решение о лечении. Все результаты медицинского контроля обязательно фиксируются в личной карточке арестанта.В четверг Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html

https://ria.ru/20201022/efremov-1581035632.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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