Ефремова в колонии ждет второй карантин, рассказал источник
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Осужденному на 7,5 лет за "пьяное" ДТП актеру Михаилу Ефремову предстоит пройти в колонии повторный двухнедельный карантин, объяснил РИА Новости в пятницу источник, знакомый с ситуацией.
Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки.
В московском СИЗО Ефремов после карантина был переведен в постоянную камеру на четыре места, в которой находились еще три человека. По словам источника, с ними у актера были хорошие отношения. В камере он мог пользоваться холодильником и телевизором.
"После этапирования из СИЗО в колонию Ефремова ждут первичный медицинский осмотр и помещение в камеру карантинного отделения", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, актеру предстоит повторно "пройти весь комплекс карантинных процедур, включая тесты на COVID-19".
Стандартная продолжительность карантина в колонии составляет 15 суток. За это время у осужденного могут выявить серьезные заболевания и принять решение о лечении. Все результаты медицинского контроля обязательно фиксируются в личной карточке арестанта.
В четверг Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 лет. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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