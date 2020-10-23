https://ria.ru/20201023/karabakh-1581258693.html

Глава МИД Азербайджана обсудил с Помпео присутствие наемников в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Карабахе и проблему присутствия там наемников и террористов,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:50

2020-10-23T18:50

2020-10-23T19:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

майк помпео

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майком Помпео</a> ситуацию в Карабахе и проблему присутствия там наемников и террористов, разговор прошел в ходе их встречи в Вашингтоне в пятницу.Байрамов подчеркнул, что "справедливая позиция Азербайджана основана на четырех известных резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих документах других международных организаций"."Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Азербайджаном и США", - уточняет азербайджанское внешнеполитическое ведомство.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

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нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-23T18:50 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире