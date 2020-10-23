Глава МИД Азербайджана обсудил с Помпео присутствие наемников в Карабахе
18:50 23.10.2020 (обновлено: 19:06 23.10.2020)
© REUTERS / Hannah McKay/PoolМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне
БАКУ, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Карабахе и проблему присутствия там наемников и террористов, разговор прошел в ходе их встречи в Вашингтоне в пятницу.
"В ходе рабочего визита в США 23 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Министр обсудил с коллегой последнюю ситуацию в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, предоставил подробную информацию о деструктивной политике армянской стороны, целенаправленном обстреле мирного населения Азербайджана, массовой вербовке наемников и террористов из-за границы и других вопросах", - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Байрамов подчеркнул, что "справедливая позиция Азербайджана основана на четырех известных резолюциях Совета Безопасности ООН и соответствующих документах других международных организаций".
"Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Азербайджаном и США", - уточняет азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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