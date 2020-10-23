https://ria.ru/20201023/karabakh-1581173871.html

В МИД оценили вероятность привлечения ОДКБ к урегулированию в Карабахе

Пока конфликт идет на территории Нагорного Карабаха и не переместился в саму Армению, говорить о задействовании ОДКБ некорректно, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:06

2020-10-23T13:06

2020-10-23T13:06

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

александр панкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

одкб

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВЕРОНА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пока конфликт идет на территории Нагорного Карабаха и не переместился в саму Армению, говорить о задействовании <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollekti" target="_blank">ОДКБ</a> некорректно, заявил замглавы МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Pankin" target="_blank">Александр Панкин</a>.Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/karabakh-1578871126.html

Алекс Покрышкин Всё теперь ясно. Позицию Россию ещё раз подтвердили, не наше это дело. 17

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одкб, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире