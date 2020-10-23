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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581167434.html
Нагорный Карабах заявил о гибели 27 военных за сутки
Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в пятницу о еще 27 погибших военнослужащих за сутки. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:42
2020-10-23T12:42
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (<a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">НКР</a>) заявило в пятницу о еще 27 погибших военнослужащих за сутки.Согласно опубликованным спискам минобороны непризнанной НКР, в четверг число погибших военных составляло 899.В пятницу на сайте оборонного ведомства республики был опубликован список с 27 фамилиями погибших.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580990396.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта
Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.
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обсе, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Нагорный Карабах заявил о гибели 27 военных за сутки

12:42 23.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкОружие военнослужащих армии обороны Нагорно-Карабахской республики
Оружие военнослужащих армии обороны Нагорно-Карабахской республики - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Sputnik
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ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в пятницу о еще 27 погибших военнослужащих за сутки.
Согласно опубликованным спискам минобороны непризнанной НКР, в четверг число погибших военных составляло 899.
В пятницу на сайте оборонного ведомства республики был опубликован список с 27 фамилиями погибших.
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 13:35Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Баку выдвинет условия для введения наблюдателей в Карабах
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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