Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости. Россия видит необходимость возврата к переговорам по Карабаху и сотрудничества в этом вопросе с другими странами-посредниками, заявил РИА Новости директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае".
В четверг Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по Нагорному Карабаху, в день он несколько раз говорит по телефону с лидерами Армении и Азербайджана. Президент заявил, что Россия предлагала самые разные варианты урегулирования карабахского кризиса, но сейчас "мы имеем конфликт в самом худшем варианте". Он отметил также, что конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа. По словам Путина, Москва чувствует особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей нужна поддержка - и США, и стран Европы.
"Позиция Россия ясна. В ней, скорее, превалирует необходимость возврата к переговорному процессу. В целом, Россия видит необходимость возврата к переговорам, видит необходимость либо возможность сотрудничества с другими странами-сопредседателями и не видит Турцию в качестве страны, которая в данном конфликте может иметь свою роль. Хотя был отсыл к возможному изменению формата Минской группы, но при согласии всех сторон", - сказал Маркаров, добавив, что согласия армянской стороны по части Турции ожидать не стоит.
В этом контексте эксперт напомнил, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван видит Россию в качестве одной из возможных сторон, которая может предоставить миротворческие силы для миссии в зоне конфликта.
"Понятно, что позиция представленная президентом РФ, отражает то видение, которое на сегодняшний момент присутствует в России. То есть Россия считает оба государства сторонами, с которыми она поддерживает определенные отношения. Но при этом Россия, выступая в качестве посредника и члена МГ ОБСЕ, прилагала все усилия, для того чтобы минимизировать возможность вооруженного противодействия и сейчас прилагает максимум возможных усилий для возврата процесса в мирное русло", - сказал Маркаров.
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По его словам, при всем понимании роли Турции в процессе нагнетания ситуации, РФ подтверждает, что не согласна с позицией Анкары по возможностям решения проблем на Южном Кавказе, у Москвы свои приоритеты. "При этом интересен и тот факт, что Россия надеется и на возможное участие либо влияние США для разрешения этого конфликта. В целом можно говорить, что Путину прекрасно известны основы карабахского конфликта", - отметил эксперт.