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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581113542.html
Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
Россия видит необходимость возврата к переговорам по Карабаху и сотрудничества в этом вопросе с другими странами-посредниками, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T01:34
2020-10-23T01:34
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
обсе
нагорный карабах
институт стран снг
владимир путин
москва
турция
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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Россия видит необходимость возврата к переговорам по Карабаху и сотрудничества в этом вопросе с другими странами-посредниками, заявил РИА Новости директор армянского филиала <a href="http://ria.ru/organization_Institut_stran_SNG/" target="_blank" data-auto="true">Института стран СНГ</a> Александр Маркаров, комментируя выступление президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на "Валдае".В четверг Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>, в день он несколько раз говорит по телефону с лидерами <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. Президент заявил, что Россия предлагала самые разные варианты урегулирования карабахского кризиса, но сейчас "мы имеем конфликт в самом худшем варианте". Он отметил также, что конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа. По словам Путина, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> чувствует особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей нужна поддержка - и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и стран <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>.В этом контексте эксперт напомнил, что ранее премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> видит Россию в качестве одной из возможных сторон, которая может предоставить миротворческие силы для миссии в зоне конфликта."Понятно, что позиция представленная президентом РФ, отражает то видение, которое на сегодняшний момент присутствует в России. То есть Россия считает оба государства сторонами, с которыми она поддерживает определенные отношения. Но при этом Россия, выступая в качестве посредника и члена МГ <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, прилагала все усилия, для того чтобы минимизировать возможность вооруженного противодействия и сейчас прилагает максимум возможных усилий для возврата процесса в мирное русло", - сказал Маркаров.По его словам, при всем понимании роли <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в процессе нагнетания ситуации, РФ подтверждает, что не согласна с позицией Анкары по возможностям решения проблем на Южном Кавказе, у Москвы свои приоритеты. "При этом интересен и тот факт, что Россия надеется и на возможное участие либо влияние США для разрешения этого конфликта. В целом можно говорить, что Путину прекрасно известны основы карабахского конфликта", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html
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нагорный карабах
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ереван
сша
азербайджан
армения
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россия, никол пашинян, обсе, нагорный карабах, институт стран снг, владимир путин, москва, турция, ереван, сша, азербайджан, армения, политика

Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"

01:34 23.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе
Местный житель в поселке Храморт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости. Россия видит необходимость возврата к переговорам по Карабаху и сотрудничества в этом вопросе с другими странами-посредниками, заявил РИА Новости директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на "Валдае".
В четверг Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что ему очень хотелось бы найти компромисс по Нагорному Карабаху, в день он несколько раз говорит по телефону с лидерами Армении и Азербайджана. Президент заявил, что Россия предлагала самые разные варианты урегулирования карабахского кризиса, но сейчас "мы имеем конфликт в самом худшем варианте". Он отметил также, что конфликт в Нагорном Карабахе начался в прошлом с жестоких преступлений против армянского народа. По словам Путина, Москва чувствует особую ответственность за урегулирование в Карабахе, но ей нужна поддержка - и США, и стран Европы.
"Позиция Россия ясна. В ней, скорее, превалирует необходимость возврата к переговорному процессу. В целом, Россия видит необходимость возврата к переговорам, видит необходимость либо возможность сотрудничества с другими странами-сопредседателями и не видит Турцию в качестве страны, которая в данном конфликте может иметь свою роль. Хотя был отсыл к возможному изменению формата Минской группы, но при согласии всех сторон", - сказал Маркаров, добавив, что согласия армянской стороны по части Турции ожидать не стоит.
В этом контексте эксперт напомнил, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван видит Россию в качестве одной из возможных сторон, которая может предоставить миротворческие силы для миссии в зоне конфликта.
"Понятно, что позиция представленная президентом РФ, отражает то видение, которое на сегодняшний момент присутствует в России. То есть Россия считает оба государства сторонами, с которыми она поддерживает определенные отношения. Но при этом Россия, выступая в качестве посредника и члена МГ ОБСЕ, прилагала все усилия, для того чтобы минимизировать возможность вооруженного противодействия и сейчас прилагает максимум возможных усилий для возврата процесса в мирное русло", - сказал Маркаров.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
По его словам, при всем понимании роли Турции в процессе нагнетания ситуации, РФ подтверждает, что не согласна с позицией Анкары по возможностям решения проблем на Южном Кавказе, у Москвы свои приоритеты. "При этом интересен и тот факт, что Россия надеется и на возможное участие либо влияние США для разрешения этого конфликта. В целом можно говорить, что Путину прекрасно известны основы карабахского конфликта", - отметил эксперт.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянОБСЕНагорный КарабахИнститут стран СНГВладимир ПутинМоскваТурцияЕреванСШААзербайджанАрменияПолитика
 
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