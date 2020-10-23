https://ria.ru/20201023/kapital-1581115444.html
В Госдуме предложили ввести "дальневосточный капитал"
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Федот Тумусов выступил с инициативой установить для жителей Дальнего Востока "дальневосточный капитал"... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T03:14
2020-10-23T03:14
2020-10-23T08:36
федот тумусов
россия
дальний восток
москва
хабаровск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148683/16/1486831670_208:0:3230:1700_1400x0_80_0_0_2d09809728b2d4c6153ecb576ccb8efb.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_fedot-tumusov/" target="_blank" data-auto="true">Федот Тумусов</a> выступил с инициативой установить для жителей Дальнего Востока "дальневосточный капитал" по размеру материнского.Также парламентарий предложил ввести "карту дальневосточника" и ежегодную компенсацию оплаты перелетов для всех жителей округа.Соответствующий законопроект — "О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа" (есть в распоряжении РИА Новости) — депутат направил в правительство для получения заключения.Автор законопроекта отметил, что, "несмотря на огромное внимание, которое уделяется <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнему Востоку</a>, социальное самочувствие дальневосточников не улучшается"."Это видно и по <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровску</a>, и по другим городам. Я считаю, что надо принять кардинальные меры для того, чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке", — пояснил Тумусов.Первая инициатива – "дальневосточный капитал". Согласно проекту, он "устанавливается в размере материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" N 256-ФЗ и является единовременной выплатой, зачисляемой на специальный счет, для лиц, родившихся на территории Дальневосточного федерального округа". Претендовать на выплату могут и те, кто до начала 2021 года прожил на Дальнем Востоке не менее пяти лет, однако в таком случае размер капитала будет определяться правительством.Согласно проекту, средства "дальневосточного капитала" должны направляться на открытие собственного дела и оплату расходов на жилье.Вторая предложенная инициатива — ежегодная компенсация оплаты перелетов для всех дальневосточников."Я предлагаю каждый год на специальный счет дальневосточников класть по 10 тысяч рублей, чтобы они использовали их для проезда – авиатранспортом или железной дорогой", — добавил Тумусов.Третья инициатива в законопроекте – "социальная карта дальневосточника"."В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> есть социальная карта москвича, я предлагаю карту дальневосточника — чтобы все социальные льготы оплачивались через эту карту", — пояснил автор инициативы.В документе также отмечается, что каждый житель Дальневосточного федерального округа должен будет иметь право оформить карту дальневосточника, которая предоставляет ему те или иные льготы в зависимости от категории держателя: ребенок, студент, работающий, пенсионер.
https://realty.ria.ru/20201012/matkapital-1579411196.html
https://ria.ru/20200913/kapital-1577153576.html
россия
дальний восток
москва
хабаровск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148683/16/1486831670_586:0:2853:1700_1400x0_80_0_0_a15519ccf43d79a9da05db6e251ce8b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федот тумусов, россия, дальний восток, москва, хабаровск, общество
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Федот Тумусов
выступил с инициативой установить для жителей Дальнего Востока "дальневосточный капитал" по размеру материнского.
Также парламентарий предложил ввести "карту дальневосточника" и ежегодную компенсацию оплаты перелетов для всех жителей округа.Соответствующий законопроект — "О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа" (есть в распоряжении РИА Новости) — депутат направил в правительство для получения заключения.
"Я его отправил в правительство Российской Федерации, потому что такие законы нельзя вносить без заключения правительства. В течение месяца они должны дать ответ. При любом ответе я думаю его вносить (в Госдуму. — Прим. ред.)", — рассказал Тумусов РИА Новости.
Автор законопроекта отметил, что, "несмотря на огромное внимание, которое уделяется Дальнему Востоку
, социальное самочувствие дальневосточников не улучшается".
"Это видно и по Хабаровску
, и по другим городам. Я считаю, что надо принять кардинальные меры для того, чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке", — пояснил Тумусов.
Первая инициатива – "дальневосточный капитал". Согласно проекту, он "устанавливается в размере материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" N 256-ФЗ и является единовременной выплатой, зачисляемой на специальный счет, для лиц, родившихся на территории Дальневосточного федерального округа". Претендовать на выплату могут и те, кто до начала 2021 года прожил на Дальнем Востоке не менее пяти лет, однако в таком случае размер капитала будет определяться правительством.
"Я считаю, что должен быть двойной семейный капитал. И он должен вкладываться именно на территории Дальнего Востока. То есть, первый (материнский) — где угодно, а второй, дальневосточный капитал – только на территории Дальнего Востока", — пояснил автор инициативы.
Согласно проекту, средства "дальневосточного капитала" должны направляться на открытие собственного дела и оплату расходов на жилье.
Вторая предложенная инициатива — ежегодная компенсация оплаты перелетов для всех дальневосточников.
"Я предлагаю каждый год на специальный счет дальневосточников класть по 10 тысяч рублей, чтобы они использовали их для проезда – авиатранспортом или железной дорогой", — добавил Тумусов.
Третья инициатива в законопроекте – "социальная карта дальневосточника".
"В Москве
есть социальная карта москвича, я предлагаю карту дальневосточника — чтобы все социальные льготы оплачивались через эту карту", — пояснил автор инициативы.
В документе также отмечается, что каждый житель Дальневосточного федерального округа должен будет иметь право оформить карту дальневосточника, которая предоставляет ему те или иные льготы в зависимости от категории держателя: ребенок, студент, работающий, пенсионер.