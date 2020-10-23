https://ria.ru/20201023/kapital-1581115444.html

В Госдуме предложили ввести "дальневосточный капитал"

Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Федот Тумусов выступил с инициативой установить для жителей Дальнего Востока "дальневосточный капитал"... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T03:14

2020-10-23T03:14

2020-10-23T08:36

федот тумусов

россия

дальний восток

москва

хабаровск

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_fedot-tumusov/" target="_blank" data-auto="true">Федот Тумусов</a> выступил с инициативой установить для жителей Дальнего Востока "дальневосточный капитал" по размеру материнского.Также парламентарий предложил ввести "карту дальневосточника" и ежегодную компенсацию оплаты перелетов для всех жителей округа.Соответствующий законопроект — "О мерах социальной поддержки жителей Дальневосточного федерального округа" (есть в распоряжении РИА Новости) — депутат направил в правительство для получения заключения.Автор законопроекта отметил, что, "несмотря на огромное внимание, которое уделяется <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнему Востоку</a>, социальное самочувствие дальневосточников не улучшается"."Это видно и по <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровску</a>, и по другим городам. Я считаю, что надо принять кардинальные меры для того, чтобы люди хотели оставаться на Дальнем Востоке", — пояснил Тумусов.Первая инициатива – "дальневосточный капитал". Согласно проекту, он "устанавливается в размере материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" N 256-ФЗ и является единовременной выплатой, зачисляемой на специальный счет, для лиц, родившихся на территории Дальневосточного федерального округа". Претендовать на выплату могут и те, кто до начала 2021 года прожил на Дальнем Востоке не менее пяти лет, однако в таком случае размер капитала будет определяться правительством.Согласно проекту, средства "дальневосточного капитала" должны направляться на открытие собственного дела и оплату расходов на жилье.Вторая предложенная инициатива — ежегодная компенсация оплаты перелетов для всех дальневосточников."Я предлагаю каждый год на специальный счет дальневосточников класть по 10 тысяч рублей, чтобы они использовали их для проезда – авиатранспортом или железной дорогой", — добавил Тумусов.Третья инициатива в законопроекте – "социальная карта дальневосточника"."В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> есть социальная карта москвича, я предлагаю карту дальневосточника — чтобы все социальные льготы оплачивались через эту карту", — пояснил автор инициативы.В документе также отмечается, что каждый житель Дальневосточного федерального округа должен будет иметь право оформить карту дальневосточника, которая предоставляет ему те или иные льготы в зависимости от категории держателя: ребенок, студент, работающий, пенсионер.

https://realty.ria.ru/20201012/matkapital-1579411196.html

https://ria.ru/20200913/kapital-1577153576.html

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дальний восток

москва

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федот тумусов, россия, дальний восток, москва, хабаровск, общество