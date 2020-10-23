https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581137173.html
СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки
Следственный комитет России считает приоритетной версию о природной причине загрязнения Авачинского залива на Камчатке. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:08
2020-10-23T10:08
2020-10-23T11:54
светлана петренко
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Следственный комитет России считает приоритетной версию о природной причине загрязнения Авачинского залива на Камчатке.Анализы не выявили признаки токсического отравления у людей, которые обратились за помощью, а в почве, воде и телах морских животных не нашли тяжелых металлов."Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона", — сказала официальный представитель ведомства <u><a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/">Светлана Петренко</a></u>.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они также заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Впоследствии, по данным регионального Минприроды, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели фауны и на западном побережье.Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением — цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ имени М. В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.
https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581133427.html
Егор Панкратов
С океана не спросишь....
26
Алексей Великий
Ага. Ещё тайга самовырубается и самоподжигается. Все природные ресурсы самовыкачиваются и самовывозятся... Жулики и воры совершенно ни при чём... Грустный сарказм.
14
18
камчатский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
2020-10-23T10:08
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PT1M09S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана петренко, загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия