https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581133427.html

Кобылкин заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке подсчитать нельзя

Специалисты не могут подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за загрязнения на Камчатке, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:49

2020-10-23T09:49

2020-10-23T09:49

загрязнение воды на камчатке

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты не могут подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за загрязнения на Камчатке, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a>.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона."Какой-то ущерб сегодня подсчитать, наверное, нельзя. Во-первых, понятно, что мы его никому не можем предъявить. Во-вторых, все, что там произошло, - это жизнь океана, так скажем, это природное явление", - сказал Кобылкин в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он также добавил, что процесс восстановления водной среды идет естественным путем.

https://ria.ru/20201021/kamchatka-1580674426.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Камчатка: ученые МГУ назвали возможную причину загрязнения Тихого океана Группа ученых МГУ имени М.В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН назвала одну из возможных причин загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Yаиболее вероятной причиной загрязнения акватории Тихого океана является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей. 2020-10-23T09:49 true PT1M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, общество