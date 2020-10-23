Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581133427.html
Кобылкин заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке подсчитать нельзя
Специалисты не могут подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за загрязнения на Камчатке, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:49
2020-10-23T09:49
загрязнение воды на камчатке
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578613278_0:0:1085:611_1400x0_80_0_0_b907efee630d939721aa81f78a3fef93.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты не могут подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за загрязнения на Камчатке, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a>.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона."Какой-то ущерб сегодня подсчитать, наверное, нельзя. Во-первых, понятно, что мы его никому не можем предъявить. Во-вторых, все, что там произошло, - это жизнь океана, так скажем, это природное явление", - сказал Кобылкин в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Он также добавил, что процесс восстановления водной среды идет естественным путем.
https://ria.ru/20201021/kamchatka-1580674426.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Камчатка: ученые МГУ назвали возможную причину загрязнения Тихого океана
Группа ученых МГУ имени М.В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН назвала одну из возможных причин загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки. Yаиболее вероятной причиной загрязнения акватории Тихого океана является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей.
2020-10-23T09:49
true
PT1M25S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578613278_80:0:1040:720_1400x0_80_0_0_bb2bf3f868992099ded207c4578f19d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
загрязнение воды на камчатке, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, общество

Кобылкин заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке подсчитать нельзя

09:49 23.10.2020
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео
Сотрудники СК РФ в акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты не могут подсчитать ущерб, нанесенный окружающей среде из-за загрязнения на Камчатке, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
Мертвые морские животные на берегу, Камчатка - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00РИА Наука
Стала известна причина экокатастрофы на берегах Камчатки
"Какой-то ущерб сегодня подсчитать, наверное, нельзя. Во-первых, понятно, что мы его никому не можем предъявить. Во-вторых, все, что там произошло, - это жизнь океана, так скажем, это природное явление", - сказал Кобылкин в эфире канала "Россия 24".
Он также добавил, что процесс восстановления водной среды идет естественным путем.
 
Обсудить0
Загрязнение воды на КамчаткеМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
22:15В Ростове-на-Дону водитель Infiniti бросил машину после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния