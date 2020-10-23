https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581110934.html

В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке

Результаты расследования причин загрязнения акватории Камчатки будут представлены в ходе круглого стола с участием руководства федеральных министерств и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T00:29

2020-10-23T00:29

2020-10-23T00:29

загрязнение воды на камчатке

россия

владимир солодов

александр семенов

светлана радионова

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

русское географическое общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580698973_0:166:2501:1572_1400x0_80_0_0_0dd885ac9a6e02eca54bc40a65dea35a.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Результаты расследования причин загрязнения акватории Камчатки будут представлены в ходе круглого стола с участием руководства федеральных министерств и ведомств, а также природоохранных организаций, который пройдет в пятницу в режиме онлайн, сообщили организаторы мероприятия.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.На круглом столе будет сделано официальное заявление о причинах случившегося на Камчатке, сформированное на основе исследований, проведенных специалистами <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>, включая самые сложные и продолжительные генетические исследования. Также речь пойдет о контроле за состоянием акватории и реабилитацией водной экосистемы, о создании системы мониторинга состояния окружающей среды в районе случившегося и о мерах по предотвращению подобных инцидентов в будущем.Ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил РИА Новости, что загрязнение вызвано не техногенными причинами, а хорошо известным природным явлением - цветением микроводорослей Gymnodinium. Другой ученый, начальник научной водолазной группы из МГУ им. М.В. Ломоносова <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Semenov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Семенов</a> отмечал, что обильное цветение водорослей могло быть связано с изменением климата.В обсуждении примут участие глава РАН <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Sergeev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Сергеев</a>, руководитель Минприроды <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a>, вице-президент РАН Андрей Адрианов, губернатор Камчатского края <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>, глава Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>.Также среди участников - декан Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Кирпичников, президент географического факультета МГУ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Kasimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Касимов</a>, заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Борисевич, заместитель руководителя Росрыболовства <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Sokolov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Соколов</a>, представители <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> и экологических организаций.

https://ria.ru/20201005/kamchatka-1578207502.html

россия

москва

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, владимир солодов, александр семенов, светлана радионова, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), русское географическое общество, николай касимов, москва, камчатский край, происшествия