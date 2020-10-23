https://ria.ru/20201023/kaluga-1581237794.html

Кампус "Бауманки" в Калуге готов на 26%

Техническая готовность строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана составляет 26% по итогам первого года строительства,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:28

2020-10-23T17:28

2020-10-23T17:28

калужская область

владислав шапша

анатолий александров (ректор)

анатолий артамонов

александров

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Техническая готовность строящегося образовательного кампуса калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана составляет 26% по итогам первого года строительства, сообщило правительство региона.Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a>, сенатор <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Артамонов</a> и ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Aleksandrov_rektor/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Александров</a> посетили площадку будущего студенческого и научного городка - кампуса Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана, чтоб оценить итоги первого года строительства."В настоящее время работы идут на всех объектах будущего студенческого городка. Уровень технической готовности составляет 26,6%. Задействовано более 450 рабочих, 23 единицы строительной техники и автотранспорта", - говорится в сообщении.На объекте, в частности, ведется монтаж сетей водоснабжения и водоотведения, завершено проектирование котельной. Одновременно со строительством ведется благоустройство территории перед будущими учебными корпусами.Оценивая ход работ, <a href="http://ria.ru/location_Aleksandrov/" target="_blank" data-auto="true">Александров</a> отметил, что из-за сегодняшних условий может возникнуть небольшое отставание от графика строительства. В частности, из-за нехватки рабочих. В настоящее время особенно требуются каменщики - около 100 человек. Руководители подрядной организации активно ищут рабочих, по их словам, все они будут обеспечены жильем и питанием. Также рассматриваются варианты привлечения на стройку сегодняшних студентов "Бауманки", создания студенческих отрядов."Кампус станет украшением города, области, да и, наверное, близлежащих областей. Он обязательно будет введен в строй. Здесь будут учиться ребята со всей России. И это будет один из лучших университетов в России", - отметил Александров.Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса калужского филиала Московского государственного техуниверситета имени Н. Э. Баумана состоялась в конце октября прошлого года. По данным правительства региона, новый кампус будет представлять собой студенческий городок, который будет включать комплекс общежитий почти на 3 тысячи мест, досуговый центр, спорткомплекс с открытым стадионом и спортплощадками, учебные и лабораторные корпуса, автостоянки. Проект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы. Сметная стоимость строительства составляет около 7 миллиардов рублей. Завершить стройку планируется в 2021 году.

https://ria.ru/20201016/kaluga-1580162436.html

https://ria.ru/20200921/kaluga-1577554435.html

александров

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, анатолий александров (ректор), анатолий артамонов, александров, калужская область, общество