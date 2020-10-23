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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201023/kaluga-1581227342.html
В Калужской области выросло число выданных ипотечных кредитов
Количество выданных ипотечных кредитов в Калужской области по итогам восьми месяцев 2020 года благодаря мерам господдержки увеличилось на 8% по сравнению с... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:41
2020-10-23T16:41
калужская область
владислав шапша
ипотека
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
марат хуснуллин
калужская область
экономика
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<strong>КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Количество выданных ипотечных кредитов в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> по итогам восьми месяцев 2020 года благодаря мерам господдержки увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,9 тысячи кредитов на сумму в 16,2 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, уточняется в сообщении. Ключевой темой заседания стала реализация нацпроекта "Жилье и городская среда". Речь, в частности, шла о работе программы льготной ипотеки под 6,5% для граждан РФ. По словам вице-премьера РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марата Хуснуллина</a>, реализация программы благоприятно сказалась на строительной отрасли и в целом на ипотечном кредитовании на первичном рынке жилья. Сегодня на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в стране в настоящее время установилась ниже 8%, отметил Хуснуллин, хотя достигнуть этого показателя планировалось только к 2024 году."В Калужской области благодаря мерам государственной поддержки продолжается рост рынка ипотеки. За истекший период 2020 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла рекордно низкого значения - 7,9%. Это на 2,3 пункта ниже уровня 2019 года", - сообщает правительство региона."На фоне снижения процентной ставки отмечается интенсивный рост выданных ипотечных жилищных кредитов. Так, за 8 месяцев 2020 года выдано 6,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму 16,2 миллиарда рублей, что на 8% и 18% соответственно выше уровня прошлого года" - информируют власти.Отмечается, что по состоянию на 1 октября на территории Калужской области 90 застройщиков реализуют более 140 проектов жилищного строительства. Всего (с учетом приостановленного строительства) порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Треть из всех объектов строится по новым правилам с привлечением кредитных средств, в том числе проектного финансирования.В текущем году строительство в рамках федерального проекта "Жилье" объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры позволит обеспечить ввод 308 тысяч квадратных метров жилья. Калужская область представила заявку в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстрой</a> России о потребности участия в 2021-2024 годах в федеральном проекте "Жилье". В рамках заявки планируется завершить строительство ряда объектов 2020 года, а также начать строительство, которое позволит дополнительно ввести в эксплуатацию порядка 100 тысяч квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20201020/kondrovo-1580662597.html
https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html
https://ria.ru/20201019/gubernator-1580459024.html
калужская область
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владислав шапша, ипотека, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), марат хуснуллин, калужская область, экономика

В Калужской области выросло число выданных ипотечных кредитов

16:41 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковКонсультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в отделении ПАО "Сбербанк"
Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования в отделении ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЛУГА, 23 окт – РИА Новости. Количество выданных ипотечных кредитов в Калужской области по итогам восьми месяцев 2020 года благодаря мерам господдержки увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,9 тысячи кредитов на сумму в 16,2 миллиарда рублей, сообщило правительство региона.
Губернатор области Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России, уточняется в сообщении. Ключевой темой заседания стала реализация нацпроекта "Жилье и городская среда". Речь, в частности, шла о работе программы льготной ипотеки под 6,5% для граждан РФ. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, реализация программы благоприятно сказалась на строительной отрасли и в целом на ипотечном кредитовании на первичном рынке жилья. Сегодня на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в стране в настоящее время установилась ниже 8%, отметил Хуснуллин, хотя достигнуть этого показателя планировалось только к 2024 году.
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20 октября, 15:11Калужская область
В Калужской области планируют создать ТОСЭР "Кондрово"
"В Калужской области благодаря мерам государственной поддержки продолжается рост рынка ипотеки. За истекший период 2020 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла рекордно низкого значения - 7,9%. Это на 2,3 пункта ниже уровня 2019 года", - сообщает правительство региона.
"На фоне снижения процентной ставки отмечается интенсивный рост выданных ипотечных жилищных кредитов. Так, за 8 месяцев 2020 года выдано 6,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму 16,2 миллиарда рублей, что на 8% и 18% соответственно выше уровня прошлого года" - информируют власти.
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Отмечается, что по состоянию на 1 октября на территории Калужской области 90 застройщиков реализуют более 140 проектов жилищного строительства. Всего (с учетом приостановленного строительства) порядка 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Треть из всех объектов строится по новым правилам с привлечением кредитных средств, в том числе проектного финансирования.
В текущем году строительство в рамках федерального проекта "Жилье" объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры позволит обеспечить ввод 308 тысяч квадратных метров жилья. Калужская область представила заявку в Минстрой России о потребности участия в 2021-2024 годах в федеральном проекте "Жилье". В рамках заявки планируется завершить строительство ряда объектов 2020 года, а также начать строительство, которое позволит дополнительно ввести в эксплуатацию порядка 100 тысяч квадратных метров жилья.
Руководитель администрации Губернатора Калужской области Карина Башкатова - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 12:24Калужская область
Администрацию губернатора Калужской области возглавила Карина Башкатова
 
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Калужская областьВладислав ШапшаИпотекаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Марат ХуснуллинКалужская областьЭкономика
 
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