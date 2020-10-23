https://ria.ru/20201023/kaliningrad-1581150339.html

Глава Калининграда подал в отставку

Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом, горсовет принял его отставку, сообщает РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:12

2020-10-23T11:12

2020-10-23T15:09

алексей силанов

калининград

политика

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости.</strong> Глава Калининграда <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Silanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Силанов</a> ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом, горсовет принял его отставку, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня вступили в силу изменения, внесенные в устав города <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, поэтому я счел необходимым направить в городской совет заявление об отставке по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом. Сегодня, на мой взгляд, это необходимо", — сказал Силанов на внеочередном заседании горсовета Калининграда.Новым главой Калининграда вместо Силанова стал председатель горсовета Андрей Кропоткин."Счетная комиссия установила следующие результаты голосования по кандидатурам, внесенным в бюллетень для тайного голосования по избранию на должность главы городского округа "Город Калининград": Кропоткин Андрей Михайлович: за — 21, против — пять. Постановили: считать избранным на должность главы городского округа Кропоткина Андрея Михайловича", — сказал на внеочередном заседании горсовета Калининграда секретарь счетной комиссии депутат горсовета Олег Быков.Во вторник на заседании горсовета Калининграда были приняты поправки в устав, согласно которым в структуру управления городом вводится должность сити-менеджера. Уставом предусмотрено, что глава Калининградского городского округа избирается городским советом депутатов из своего состава и исполняет полномочия его председателя.В сентябре этого года депутаты Калининградской областной думы изменили порядок избрания главы Калининграда — теперь его будут выбирать депутаты городского совета из своего состава. До этого главу города выбирали из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно является и главой администрации города. Во вторник на заседании горсовета Калининграда были приняты поправки в устав, согласно которым в структуру управления городом вводится должность сити-менеджера.Силанов с 2003 по 2010 год возглавлял комитет по образованию Калининграда, в ноябре 2010 года был назначен исполняющим обязанности замглавы администрации города по социальным вопросам. В 2012 году занимал должность зампредседателя правительства <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, курировал социальный сектор. На выборах 18 сентября 2016 года Силанов был избран депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> VII созыва. В должность главы Калининграда он официально вступил 20 апреля 2018 года.

https://ria.ru/20201009/kosti-1579125539.html

https://ria.ru/20200929/kaliningrad-1577920509.html

Irina Fed Сити-менеджер? Переводим на русский язык: city manager - городской управляющий. Калининград - российский город. Прекратите уже захламлять русский язык инородными словами! Надоели! 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей силанов, калининград, политика