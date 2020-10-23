Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/kaliningrad-1581150339.html
Глава Калининграда подал в отставку
Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом, горсовет принял его отставку, сообщает РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:12
2020-10-23T15:09
алексей силанов
калининград
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152957/74/1529577476_0:127:4800:2827_1400x0_80_0_0_1a0dbaab3b06573d762825df49774f73.jpg
<strong>КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости.</strong> Глава Калининграда <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Silanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Силанов</a> ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом, горсовет принял его отставку, сообщает корреспондент РИА Новости."Сегодня вступили в силу изменения, внесенные в устав города <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, поэтому я счел необходимым направить в городской совет заявление об отставке по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом. Сегодня, на мой взгляд, это необходимо", — сказал Силанов на внеочередном заседании горсовета Калининграда.Новым главой Калининграда вместо Силанова стал председатель горсовета Андрей Кропоткин."Счетная комиссия установила следующие результаты голосования по кандидатурам, внесенным в бюллетень для тайного голосования по избранию на должность главы городского округа "Город Калининград": Кропоткин Андрей Михайлович: за — 21, против — пять. Постановили: считать избранным на должность главы городского округа Кропоткина Андрея Михайловича", — сказал на внеочередном заседании горсовета Калининграда секретарь счетной комиссии депутат горсовета Олег Быков.Во вторник на заседании горсовета Калининграда были приняты поправки в устав, согласно которым в структуру управления городом вводится должность сити-менеджера. Уставом предусмотрено, что глава Калининградского городского округа избирается городским советом депутатов из своего состава и исполняет полномочия его председателя.В сентябре этого года депутаты Калининградской областной думы изменили порядок избрания главы Калининграда — теперь его будут выбирать депутаты городского совета из своего состава. До этого главу города выбирали из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно является и главой администрации города. Во вторник на заседании горсовета Калининграда были приняты поправки в устав, согласно которым в структуру управления городом вводится должность сити-менеджера.Силанов с 2003 по 2010 год возглавлял комитет по образованию Калининграда, в ноябре 2010 года был назначен исполняющим обязанности замглавы администрации города по социальным вопросам. В 2012 году занимал должность зампредседателя правительства <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, курировал социальный сектор. На выборах 18 сентября 2016 года Силанов был избран депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> VII созыва. В должность главы Калининграда он официально вступил 20 апреля 2018 года.
https://ria.ru/20201009/kosti-1579125539.html
https://ria.ru/20200929/kaliningrad-1577920509.html
Сити-менеджер? Переводим на русский язык: city manager - городской управляющий. Калининград - российский город. Прекратите уже захламлять русский язык инородными словами! Надоели!
33
4
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152957/74/1529577476_516:0:4783:3200_1400x0_80_0_0_8015a7c32867244444f98593c82238df.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей силанов, калининград, политика

Глава Калининграда подал в отставку

11:12 23.10.2020 (обновлено: 15:09 23.10.2020)
 
© Фото : Партия "Единая Россия"Глава Калининграда Алексей Силанов
Глава Калининграда Алексей Силанов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Партия "Единая Россия"
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом, горсовет принял его отставку, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня вступили в силу изменения, внесенные в устав города Калининграда, поэтому я счел необходимым направить в городской совет заявление об отставке по собственному желанию в связи с изменением схемы управления городом. Сегодня, на мой взгляд, это необходимо", — сказал Силанов на внеочередном заседании горсовета Калининграда.
Новым главой Калининграда вместо Силанова стал председатель горсовета Андрей Кропоткин.
"Счетная комиссия установила следующие результаты голосования по кандидатурам, внесенным в бюллетень для тайного голосования по избранию на должность главы городского округа "Город Калининград": Кропоткин Андрей Михайлович: за — 21, против — пять. Постановили: считать избранным на должность главы городского округа Кропоткина Андрея Михайловича", — сказал на внеочередном заседании горсовета Калининграда секретарь счетной комиссии депутат горсовета Олег Быков.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 23:45
В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
Во вторник на заседании горсовета Калининграда были приняты поправки в устав, согласно которым в структуру управления городом вводится должность сити-менеджера. Уставом предусмотрено, что глава Калининградского городского округа избирается городским советом депутатов из своего состава и исполняет полномочия его председателя.
В сентябре этого года депутаты Калининградской областной думы изменили порядок избрания главы Калининграда — теперь его будут выбирать депутаты городского совета из своего состава. До этого главу города выбирали из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно является и главой администрации города. Во вторник на заседании горсовета Калининграда были приняты поправки в устав, согласно которым в структуру управления городом вводится должность сити-менеджера.
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 05:12
Forbes: американские бомбардировщики отработали "удары" по Калининграду
Силанов с 2003 по 2010 год возглавлял комитет по образованию Калининграда, в ноябре 2010 года был назначен исполняющим обязанности замглавы администрации города по социальным вопросам. В 2012 году занимал должность зампредседателя правительства Калининградской области, курировал социальный сектор. На выборах 18 сентября 2016 года Силанов был избран депутатом Госдумы VII созыва. В должность главы Калининграда он официально вступил 20 апреля 2018 года.
 
Обсудить4
Алексей СилановКалининградПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
22:15В Ростове-на-Дону водитель Infiniti бросил машину после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния