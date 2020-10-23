https://ria.ru/20201023/ivl-1581231693.html

В США объяснили уничтожение российских аппаратов ИВЛ

Российские аппараты ИВЛ, поставленные в США, утилизировали из-за отсутствия необходимой сертификации, заявили РИА Новости в Федеральном агентстве по управлению... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:06

2020-10-23T17:06

2020-10-23T17:57

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нью-джерси

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости.</strong> Российские аппараты ИВЛ, поставленные в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, утилизировали из-за отсутствия необходимой сертификации, заявили РИА Новости в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты не стали применять из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении. На это решение также повлияли сообщения из России, в которых указывалось, что оборудование якобы может быть причиной возгораний. В <a href="http://ria.ru/organization_FEMA/">FEMA</a> отмечали, что аппараты доставили на склады в штатах <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofNewJersey/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Джерси</a>, однако не стали использовать, так как ситуация с коронавирусом в стране выправилась.Как отметили в ведомстве, для использования в США все аппараты ИВЛ — как произведенные на территории страны, так и за ее пределами — должны иметь либо разрешение 510(k), либо разрешение на экстренное применение (РЭП).Как заявил собеседник агентства, из-за этого в июле российское оборудование утилизировали в качестве меры предосторожности.Он добавил, что аппараты могли работать и в американской сети на 110 вольт.В начале апреля Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом, в том числе 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, один миллион масок.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/utilizatsiya-1580806968.html

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россия

нью-йорк (штат)

нью-джерси

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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