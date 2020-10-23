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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/ivl-1581231693.html
В США объяснили уничтожение российских аппаратов ИВЛ
Российские аппараты ИВЛ, поставленные в США, утилизировали из-за отсутствия необходимой сертификации, заявили РИА Новости в Федеральном агентстве по управлению... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:06
2020-10-23T17:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
fema
нью-йорк (штат)
нью-джерси
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости.</strong> Российские аппараты ИВЛ, поставленные в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, утилизировали из-за отсутствия необходимой сертификации, заявили РИА Новости в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты не стали применять из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении. На это решение также повлияли сообщения из России, в которых указывалось, что оборудование якобы может быть причиной возгораний. В <a href="http://ria.ru/organization_FEMA/">FEMA</a> отмечали, что аппараты доставили на склады в штатах <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a> и <a href="http://ria.ru/location_StateofNewJersey/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Джерси</a>, однако не стали использовать, так как ситуация с коронавирусом в стране выправилась.Как отметили в ведомстве, для использования в США все аппараты ИВЛ — как произведенные на территории страны, так и за ее пределами — должны иметь либо разрешение 510(k), либо разрешение на экстренное применение (РЭП).Как заявил собеседник агентства, из-за этого в июле российское оборудование утилизировали в качестве меры предосторожности.Он добавил, что аппараты могли работать и в американской сети на 110 вольт.В начале апреля Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом, в том числе 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, один миллион масок.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/utilizatsiya-1580806968.html
Что мешало вернуть или передать мексиканцам?
79
Каких их от злобы то прет.
68
26
россия
нью-йорк (штат)
нью-джерси
сша
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, fema, нью-йорк (штат), нью-джерси, сша, в мире

В США объяснили уничтожение российских аппаратов ИВЛ

17:06 23.10.2020 (обновлено: 17:57 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Российские аппараты ИВЛ, поставленные в США, утилизировали из-за отсутствия необходимой сертификации, заявили РИА Новости в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Ранее издание Buzzfeed сообщило, что аппараты не стали применять из-за технических проблем, в частности разницы в электрическом напряжении. На это решение также повлияли сообщения из России, в которых указывалось, что оборудование якобы может быть причиной возгораний. В FEMA отмечали, что аппараты доставили на склады в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, однако не стали использовать, так как ситуация с коронавирусом в стране выправилась.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:56Распространение нового коронавируса
В Кремле прокомментировали утилизацию российских ИВЛ в США
Как отметили в ведомстве, для использования в США все аппараты ИВЛ — как произведенные на территории страны, так и за ее пределами — должны иметь либо разрешение 510(k), либо разрешение на экстренное применение (РЭП).

"Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k). В мае были сообщения, что эти аппараты "Авента-М" стали причиной пожаров в России", — сказал представитель FEMA.

Как заявил собеседник агентства, из-за этого в июле российское оборудование утилизировали в качестве меры предосторожности.
Он добавил, что аппараты могли работать и в американской сети на 110 вольт.
В начале апреля Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом, в том числе 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, один миллион масок.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыFEMAНью-Йорк (штат)Нью-ДжерсиСШАВ мире
 
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