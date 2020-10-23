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https://ria.ru/20201023/italia-1581212315.html
За переезд в Италию будут доплачивать
Власти итальянской коммуны Санто-Стефано намерены привлечь новых молодых жителей путем выдачи грантов за переезд. Об этом сообщается на сайте администрации... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:49
2020-10-23T16:02
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Власти итальянской коммуны Санто-Стефано намерены привлечь новых молодых жителей путем выдачи грантов за переезд. Об этом сообщается на <a href="http://comunesantostefanodisessanio.aq.it/c066091/po/mostra_news.php?id=304&amp;area=H" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> администрации поселения. В расположенной в регионе <a href="http://ria.ru/location_Abruzzo/" target="_blank" data-auto="true">Абруццо</a> деревне Санто-Стефано-ди-Сессанио проживают 115 человек, из которых 41 старше 65 лет и только 13 моложе 20 лет.Власти рассчитывают привлечь новых резидентов для обеспечения устойчивого развития коммуны. Для этого они предлагают грант в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей. — Прим. ред.) на открытие бизнеса, а также ежегодные выплаты по восемь тысяч евро (около 720 тысяч рублей. — Прим. ред.) в течение первых трех лет.Всем переселенцам предоставят арендное жилье за символическую плату. Желающим переехать в коммуну должно быть от 18 до 40 лет. При этом ограничений по гражданству нет, однако новым жителям не из <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> будет необходимо получить статус долгосрочного резидента.Обязательное условие для участия в программе — открытие бизнеса в Санто-Стефано и проживание там в течение пяти лет. Заявки принимаются до 15 ноября.
https://ria.ru/20200721/1574615875.html
Дальневосточный гектар или это? 🤔
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4
абруццо
италия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, новости - туризм, абруццо, евросоюз, италия, в мире

За переезд в Италию будут доплачивать

15:49 23.10.2020 (обновлено: 16:02 23.10.2020)
 
© Flickr / MikeachimАбруццо
Абруццо - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Flickr / Mikeachim
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти итальянской коммуны Санто-Стефано намерены привлечь новых молодых жителей путем выдачи грантов за переезд. Об этом сообщается на сайте администрации поселения.
В расположенной в регионе Абруццо деревне Санто-Стефано-ди-Сессанио проживают 115 человек, из которых 41 старше 65 лет и только 13 моложе 20 лет.
Власти рассчитывают привлечь новых резидентов для обеспечения устойчивого развития коммуны. Для этого они предлагают грант в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей. — Прим. ред.) на открытие бизнеса, а также ежегодные выплаты по восемь тысяч евро (около 720 тысяч рублей. — Прим. ред.) в течение первых трех лет.
Всем переселенцам предоставят арендное жилье за символическую плату. Желающим переехать в коммуну должно быть от 18 до 40 лет. При этом ограничений по гражданству нет, однако новым жителям не из Евросоюза будет необходимо получить статус долгосрочного резидента.
Обязательное условие для участия в программе — открытие бизнеса в Санто-Стефано и проживание там в течение пяти лет. Заявки принимаются до 15 ноября.
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