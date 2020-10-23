https://ria.ru/20201023/italia-1581212315.html

За переезд в Италию будут доплачивать

Власти итальянской коммуны Санто-Стефано намерены привлечь новых молодых жителей путем выдачи грантов за переезд. Об этом сообщается на сайте администрации... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:49

2020-10-23T15:49

2020-10-23T16:02

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Власти итальянской коммуны Санто-Стефано намерены привлечь новых молодых жителей путем выдачи грантов за переезд. Об этом сообщается на <a href="http://comunesantostefanodisessanio.aq.it/c066091/po/mostra_news.php?id=304&area=H" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> администрации поселения. В расположенной в регионе <a href="http://ria.ru/location_Abruzzo/" target="_blank" data-auto="true">Абруццо</a> деревне Санто-Стефано-ди-Сессанио проживают 115 человек, из которых 41 старше 65 лет и только 13 моложе 20 лет.Власти рассчитывают привлечь новых резидентов для обеспечения устойчивого развития коммуны. Для этого они предлагают грант в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей. — Прим. ред.) на открытие бизнеса, а также ежегодные выплаты по восемь тысяч евро (около 720 тысяч рублей. — Прим. ред.) в течение первых трех лет.Всем переселенцам предоставят арендное жилье за символическую плату. Желающим переехать в коммуну должно быть от 18 до 40 лет. При этом ограничений по гражданству нет, однако новым жителям не из <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> будет необходимо получить статус долгосрочного резидента.Обязательное условие для участия в программе — открытие бизнеса в Санто-Стефано и проживание там в течение пяти лет. Заявки принимаются до 15 ноября.

https://ria.ru/20200721/1574615875.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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