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Прокуратура отозвала иск к губернатору Хакасии после увольнения министра
Прокуратура Хакасии отказалась от иска к главе республики после увольнения министра природных ресурсов региона Сергея Арехова, сообщается на сайте Абаканского... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:44
2020-10-23T09:05
валентин коновалов
республика хакасия
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="https://ria.ru/location_KHakasija" target="_blank">Хакасии</a> отказалась от иска к главе республики после увольнения министра природных ресурсов региона Сергея Арехова, сообщается на сайте Абаканского городского суда.В конце сентября Абаканский городской суд принял к рассмотрению иск республиканской прокуратуры к главе Хакасии <a href="http://ria.ru/person_Valentin_Konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Валентину Коновалову</a> с требованием отставки министра природных ресурсов и экологии республики Арехова. Прокуратура посчитала, что кандидатура Арехова не была согласована с министерством природных ресурсов и экологии РФ, а это не соответствует нормам федерального законодательства."В судебном заседании представитель ответчика представил суду распоряжение Главы РХ о прекращении Арехову С.Н. полномочий и освобождения его от должности с 8 октября 2020 года, после чего прокуратура РХ отказалась от иска. 23 октября 2020 года производство по гражданскому делу прекращено", - говорится в сообщении.В 2017-18 годах до назначения на пост министра природных ресурсов и экологии республики Арехов занимал должность заместителя главы администрации Таштыпского района Хакасии по экономике.
https://realty.ria.ru/20201005/khakasiya-1578210060.html
республика хакасия
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валентин коновалов, республика хакасия, происшествия

Прокуратура отозвала иск к губернатору Хакасии после увольнения министра

08:44 23.10.2020 (обновлено: 09:05 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкИзбранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Колбасов
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КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Прокуратура Хакасии отказалась от иска к главе республики после увольнения министра природных ресурсов региона Сергея Арехова, сообщается на сайте Абаканского городского суда.
В конце сентября Абаканский городской суд принял к рассмотрению иск республиканской прокуратуры к главе Хакасии Валентину Коновалову с требованием отставки министра природных ресурсов и экологии республики Арехова. Прокуратура посчитала, что кандидатура Арехова не была согласована с министерством природных ресурсов и экологии РФ, а это не соответствует нормам федерального законодательства.
"В судебном заседании представитель ответчика представил суду распоряжение Главы РХ о прекращении Арехову С.Н. полномочий и освобождения его от должности с 8 октября 2020 года, после чего прокуратура РХ отказалась от иска. 23 октября 2020 года производство по гражданскому делу прекращено", - говорится в сообщении.
В 2017-18 годах до назначения на пост министра природных ресурсов и экологии республики Арехов занимал должность заместителя главы администрации Таштыпского района Хакасии по экономике.
Начальник Управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Тенишев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 11:23
ФАС даст оценку строительству детсадов в Хакасии по завышенной цене
 
Валентин КоноваловРеспублика ХакасияПроисшествия
 
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