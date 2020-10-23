https://ria.ru/20201023/isk-1581126429.html

Прокуратура отозвала иск к губернатору Хакасии после увольнения министра

Прокуратура Хакасии отказалась от иска к главе республики после увольнения министра природных ресурсов региона Сергея Арехова, сообщается на сайте Абаканского... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:44

2020-10-23T08:44

2020-10-23T09:05

валентин коновалов

республика хакасия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154874/95/1548749598_0:724:2048:1876_1400x0_80_0_0_44b454ba05ded3c40cc7e30bcaaf7884.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="https://ria.ru/location_KHakasija" target="_blank">Хакасии</a> отказалась от иска к главе республики после увольнения министра природных ресурсов региона Сергея Арехова, сообщается на сайте Абаканского городского суда.В конце сентября Абаканский городской суд принял к рассмотрению иск республиканской прокуратуры к главе Хакасии <a href="http://ria.ru/person_Valentin_Konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Валентину Коновалову</a> с требованием отставки министра природных ресурсов и экологии республики Арехова. Прокуратура посчитала, что кандидатура Арехова не была согласована с министерством природных ресурсов и экологии РФ, а это не соответствует нормам федерального законодательства."В судебном заседании представитель ответчика представил суду распоряжение Главы РХ о прекращении Арехову С.Н. полномочий и освобождения его от должности с 8 октября 2020 года, после чего прокуратура РХ отказалась от иска. 23 октября 2020 года производство по гражданскому делу прекращено", - говорится в сообщении.В 2017-18 годах до назначения на пост министра природных ресурсов и экологии республики Арехов занимал должность заместителя главы администрации Таштыпского района Хакасии по экономике.

https://realty.ria.ru/20201005/khakasiya-1578210060.html

республика хакасия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин коновалов, республика хакасия, происшествия