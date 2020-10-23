https://ria.ru/20201023/iran-1581269441.html

Трамп надеется на нормализацию отношений между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран в конечном итоге присоединится к процессу нормализации отношений с Израилем. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:52

2020-10-23T19:52

2020-10-23T19:52

дональд трамп

иран

сша

израиль

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> надеется, что <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> в конечном итоге присоединится к процессу нормализации отношений с <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилем</a>."Думаю, что Иран может быть участником (процесса нормализации отношений с Израилем), если хотите знать правду", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Ранее США объявили о нормализации при их посредничестве отношений Израиля с Суданом.

https://ria.ru/20201022/obvineniya-1580932332.html

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иран

сша

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, иран, сша, израиль, в мире