Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/iran-1581269441.html
Трамп надеется на нормализацию отношений между Ираном и Израилем
Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран в конечном итоге присоединится к процессу нормализации отношений с Израилем. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:52
2020-10-23T19:52
дональд трамп
иран
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581118133_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_023a390f57019f0d1fca5c958f57db34.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> надеется, что <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> в конечном итоге присоединится к процессу нормализации отношений с <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилем</a>."Думаю, что Иран может быть участником (процесса нормализации отношений с Израилем), если хотите знать правду", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Ранее США объявили о нормализации при их посредничестве отношений Израиля с Суданом.
https://ria.ru/20201022/obvineniya-1580932332.html
5
иран
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581118133_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_02eb339e947eb7c0b5cf027964768086.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, иран, сша, израиль, в мире

Трамп надеется на нормализацию отношений между Ираном и Израилем

19:52 23.10.2020
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран в конечном итоге присоединится к процессу нормализации отношений с Израилем.
"Думаю, что Иран может быть участником (процесса нормализации отношений с Израилем), если хотите знать правду", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Я бы хотел помочь Ирану, хотел бы вернуть Иран на верные рельсы", - добавил президент.

Ранее США объявили о нормализации при их посредничестве отношений Израиля с Суданом.
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 07:57Президентские выборы в США — 2020
Иран ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США
 
Обсудить5
Дональд ТрампИранСШАИзраильВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
22:15В Ростове-на-Дону водитель Infiniti бросил машину после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния