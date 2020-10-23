https://ria.ru/20201023/iran-1581269441.html
Трамп надеется на нормализацию отношений между Ираном и Израилем
Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран в конечном итоге присоединится к процессу нормализации отношений с Израилем. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:52
2020-10-23T19:52
2020-10-23T19:52
дональд трамп
иран
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581118133_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_023a390f57019f0d1fca5c958f57db34.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> надеется, что <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> в конечном итоге присоединится к процессу нормализации отношений с <a href="https://ria.ru/location_Israel" target="_blank">Израилем</a>."Думаю, что Иран может быть участником (процесса нормализации отношений с Израилем), если хотите знать правду", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.Ранее США объявили о нормализации при их посредничестве отношений Израиля с Суданом.
https://ria.ru/20201022/obvineniya-1580932332.html
5
иран
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581118133_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_02eb339e947eb7c0b5cf027964768086.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, иран, сша, израиль, в мире