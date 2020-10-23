https://ria.ru/20201023/iran-1581202763.html

МИД Ирана внес в санкционный список посла США в Ираке

Посол США в Ираке Мэтью Тьюлер играл центральную роль в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, заявило министерство иностранных дел Ирана, внеся его и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:58

2020-10-23T14:58

2020-10-23T15:03

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<strong>ТЕГЕРАН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> Мэтью Тьюлер играл центральную роль в убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, заявило министерство иностранных дел Ирана, внеся его и ряд американских представителей в санкционный список."Посол США в Ираке Мэтью Тьюлер играл центральную роль в координировании терактов в Ираке, более того – в преступном убийстве генерала Сулеймани, продвижении санкций против наших людей", - написал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в <a href="https://twitter.com/skhatibzadeh" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Он также разместил заявление ведомства о внесении посла США, его заместителя, а также американского генконсула в <a href="http://ria.ru/location_Erbil/" target="_blank" data-auto="true">Эрбиле</a> в санкционный список <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> за "организацию, финансирование и совершение террористических действий против интересов Ирана и иранского народа, поддержку экстремистских и террористических группировок, в том числе "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламского государства</a>"*".По словам представителя <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a>, "антииранские шаги не останутся без ответа".В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Baghdad/" target="_blank" data-auto="true">Багдада</a> операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "<a href="http://ria.ru/organization_Al-KHashd_ash-SHaabi/" target="_blank" data-auto="true">аль-Хашд аш-Шааби</a>" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em>

https://ria.ru/20200920/mest-1577499067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид ирана, багдад (город), вашингтон (город), иран, сша, в мире