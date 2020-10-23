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https://ria.ru/20201023/iran-1581179167.html
Иранский посол рассказал об оборонном сотрудничестве Тегерана и Москвы
После отмены особого режима поставок оружия в оборонном сотрудничестве Ирана и России начинается новая глава, страны не боятся санкций США, заявил в интервью... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:35
2020-10-23T13:35
казем джалали
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
москва
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> После отмены особого режима поставок оружия в оборонном сотрудничестве <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и России начинается новая глава, страны не боятся санкций США, заявил в интервью РИА Новости посол Исламской республики в РФ <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a>."После 18 октября и снятия с Ирана оружейного эмбарго, согласно Резолюции 2231 Совета Безопасности, сформируется новая глава ирано-российского сотрудничества", - заявил глава дипмиссии.Он напомнил, что США пригрозили санкциями любой стране, которая будет сотрудничать с <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегераном</a> после отмены особого режима поставок вооружений, "но это не новые слова"."За 42 года после Исламской революции они поняли, что угрозы в отношении Ирана не принесут результата, поэтому они начали угрожать другим странам. Относительно санкций – да, есть страны, которые из-за страха перед <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a> прекратили или уменьшили свое сотрудничество с Ираном. Но Исламская Республика Иран всегда приветствовала и будет приветствовать любое сотрудничество с другими государствами",- сказал посол."Как заявляли российские официальные должностные лица, две страны намерены расширять свое сотрудничество в этой области, и они не испытывают страха перед повторными американскими угрозами",- добавил Джалали.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и Тегеран "всегда имели хорошие отношения с Россией в оборонной сфере, и это взаимодействие продолжается". Но с учетом того, что Иран также достиг "хорошего прогресса в различных сферах обороны", сотрудничество с РФ "в большей степени концентрируется на технологическом и техническом аспектах".Также посол заявил, что Иран и Россия могут "при необходимости" углубить диалог по сотрудничеству в космической сфере.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек 18 октября.В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581134730.html
https://ria.ru/20201018/iran-1580402727.html
https://ria.ru/20201018/iran-1580319641.html
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казем джалали, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, москва, тегеран (город), иран, сша, в мире

Иранский посол рассказал об оборонном сотрудничестве Тегерана и Москвы

13:35 23.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. После отмены особого режима поставок оружия в оборонном сотрудничестве Ирана и России начинается новая глава, страны не боятся санкций США, заявил в интервью РИА Новости посол Исламской республики в РФ Казем Джалали.
"После 18 октября и снятия с Ирана оружейного эмбарго, согласно Резолюции 2231 Совета Безопасности, сформируется новая глава ирано-российского сотрудничества", - заявил глава дипмиссии.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Он напомнил, что США пригрозили санкциями любой стране, которая будет сотрудничать с Тегераном после отмены особого режима поставок вооружений, "но это не новые слова".
"За 42 года после Исламской революции они поняли, что угрозы в отношении Ирана не принесут результата, поэтому они начали угрожать другим странам. Относительно санкций – да, есть страны, которые из-за страха перед Америкой прекратили или уменьшили свое сотрудничество с Ираном. Но Исламская Республика Иран всегда приветствовала и будет приветствовать любое сотрудничество с другими государствами",- сказал посол.
"Как заявляли российские официальные должностные лица, две страны намерены расширять свое сотрудничество в этой области, и они не испытывают страха перед повторными американскими угрозами",- добавил Джалали.
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По его словам, Москва и Тегеран "всегда имели хорошие отношения с Россией в оборонной сфере, и это взаимодействие продолжается". Но с учетом того, что Иран также достиг "хорошего прогресса в различных сферах обороны", сотрудничество с РФ "в большей степени концентрируется на технологическом и техническом аспектах".
Также посол заявил, что Иран и Россия могут "при необходимости" углубить диалог по сотрудничеству в космической сфере.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек 18 октября.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
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Казем ДжалалиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНМоскваТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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