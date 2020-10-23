https://ria.ru/20201023/iran-1581179167.html

Иранский посол рассказал об оборонном сотрудничестве Тегерана и Москвы

После отмены особого режима поставок оружия в оборонном сотрудничестве Ирана и России начинается новая глава, страны не боятся санкций США, заявил в интервью... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:35

2020-10-23T13:35

2020-10-23T13:35

казем джалали

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

совет безопасности оон

москва

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> После отмены особого режима поставок оружия в оборонном сотрудничестве <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и России начинается новая глава, страны не боятся санкций США, заявил в интервью РИА Новости посол Исламской республики в РФ <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a>."После 18 октября и снятия с Ирана оружейного эмбарго, согласно Резолюции 2231 Совета Безопасности, сформируется новая глава ирано-российского сотрудничества", - заявил глава дипмиссии.Он напомнил, что США пригрозили санкциями любой стране, которая будет сотрудничать с <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегераном</a> после отмены особого режима поставок вооружений, "но это не новые слова"."За 42 года после Исламской революции они поняли, что угрозы в отношении Ирана не принесут результата, поэтому они начали угрожать другим странам. Относительно санкций – да, есть страны, которые из-за страха перед <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америкой</a> прекратили или уменьшили свое сотрудничество с Ираном. Но Исламская Республика Иран всегда приветствовала и будет приветствовать любое сотрудничество с другими государствами",- сказал посол."Как заявляли российские официальные должностные лица, две страны намерены расширять свое сотрудничество в этой области, и они не испытывают страха перед повторными американскими угрозами",- добавил Джалали.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и Тегеран "всегда имели хорошие отношения с Россией в оборонной сфере, и это взаимодействие продолжается". Но с учетом того, что Иран также достиг "хорошего прогресса в различных сферах обороны", сотрудничество с РФ "в большей степени концентрируется на технологическом и техническом аспектах".Также посол заявил, что Иран и Россия могут "при необходимости" углубить диалог по сотрудничеству в космической сфере.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек 18 октября.В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581134730.html

https://ria.ru/20201018/iran-1580402727.html

https://ria.ru/20201018/iran-1580319641.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казем джалали, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, москва, тегеран (город), иран, сша, в мире