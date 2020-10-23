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Тегеран не намерен вступать в гонку вооружений, заявил иранский посол
Тегеран после отмены особого режима поставок вооружений (так называемого эмбарго) не намерен вступать в гонку вооружений в регионе, будет действовать, исходя из РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:39
2020-10-23T09:45
казем джалали
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
евросоюз
тегеран (город)
сша
иран
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеран</a> после отмены особого режима поставок вооружений (так называемого эмбарго) не намерен вступать в гонку вооружений в регионе, будет действовать, исходя из разумных оборонных потребностей, заявил в интервью РИА Новости посол <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> в РФ <a href="http://ria.ru/person_kazem-dzhalali/" target="_blank" data-auto="true">Казем Джалали</a>."Исламская Республика Иран не намерена вступать в гонку вооружений в регионе и в данной связи не вынашивает каких-либо планов. Мы будем действовать, когда посчитаем это необходимым, исходя из своих разумных оборонных потребностей", - сказал посол, отвечая на вопрос, какие виды вооружений страна готова экспортировать и с кем уже ведутся переговоры по закупке оружия после отмены особого режима поставок.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность в том числе предусматривала, что особый режим поставок вооружений будет снят с Ирана в течение пяти лет, сделки возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. СВПД в первоначальном виде не прожил и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20201018/iran-1580402727.html
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казем джалали, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), сша, иран, в мире

Тегеран не намерен вступать в гонку вооружений, заявил иранский посол

09:39 23.10.2020 (обновлено: 09:45 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тегеран после отмены особого режима поставок вооружений (так называемого эмбарго) не намерен вступать в гонку вооружений в регионе, будет действовать, исходя из разумных оборонных потребностей, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Исламская Республика Иран не намерена вступать в гонку вооружений в регионе и в данной связи не вынашивает каких-либо планов. Мы будем действовать, когда посчитаем это необходимым, исходя из своих разумных оборонных потребностей", - сказал посол, отвечая на вопрос, какие виды вооружений страна готова экспортировать и с кем уже ведутся переговоры по закупке оружия после отмены особого режима поставок.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что особый режим поставок вооружений будет снят с Ирана в течение пяти лет, сделки возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. СВПД в первоначальном виде не прожил и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 23:57
Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
 
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Казем ДжалалиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)СШАИранВ мире
 
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