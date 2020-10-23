https://ria.ru/20201023/iphone-1581110072.html

В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Крупнейшие российские ритейлеры начинают продажи новых смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro, рассказали РИА Новости представители сетей электроники. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T00:15

2020-10-23T00:15

2020-10-23T09:21

iphone 12

ozon

билайн

связной

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apple

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технологии

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Крупнейшие российские ритейлеры начинают продажи новых смартфонов от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> — <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12 и iPhone 12 Pro, рассказали РИА Новости представители сетей электроники.Американская корпорация 13 октября представила сразу четыре новые модели гаджетов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в России уже 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.Начало продажПродажи стартуют как на сайте самого производителя, так и у крупнейших российских ритейлеров. Согласно информации на сайте Apple, iPhone 12 будет стоить в России от 79,99 до 94,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro — 99,99-129,99 тысячи рублей.Как пояснили в re:Store, в 8 утра начнутся продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro по всей стране, а сделавшие предзаказ клиенты смогут получить свои устройства как курьером, так и самовывозом из удобных им магазинов. В частности, с помощью курьера "Яндекс.Go" они могут получить заказ уже в первые часы после старта продаж, пояснили в сети."Остальные смогут приобрести телефон в свободной продаже", — рассказали в пресс-службе ритейлера.В "<a href="http://ria.ru/organization_Svjaznojj/" target="_blank" data-auto="true">Связном</a>", который также начнет продажи утром в пятницу, покупателям будет доступен и trade-in, рассказал вице-президент по закупкам и развитию компании Михаил Догадин.О старте продаж 23 октября также сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a>, "<a href="http://ria.ru/organization_Bilajjn/" target="_blank" data-auto="true">Билайне</a>", "М.Видео-Эльдорадо", <a href="http://ria.ru/organization_ozon/" target="_blank" data-auto="true">Ozon</a> и "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a> Ритейле".Традиционный спросВ России рассчитывают на традиционно высокий спрос на новые устройства. Большой интерес к новинкам покупатели показали уже на этапе предзаказа — у большинства ритейлеров он превзошел показатели прошлого года. Наибольший интерес на этой стадии вызвали iPhone в новом цвете "тихоокеанский синий".Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин заявил, что высокий спрос на новинки рождается как из-за новых технологий и функций, так и благодаря широкому модельному ряду который позволяет каждому подобрать себе смартфон в нужной конфигурации в зависимости от предпочтений.Похожее мнение высказали и в "М.Видео-Эльдорадо"."В этом году Apple представила широкую линейку, что позволяет всем поклонникам бренда выбрать подходящий вариант. Уверены, они будут пользоваться спросом", — отметили собеседники агенства.В МТС также подчеркнули, что новинки от Apple традиционно привлекают много внимания среди россиян."Мы ожидаем высокий спрос на гаджеты", — сказали в компании.В re:Store ранее сообщали, что каждый новый iPhone продается в сети лучше, чем предыдущий. В компании уверены, что продажи в этом году будут также высокими. Кроме того, в сети обратили внимание на интерес потребителей к старту продаж еще до презентации новых смартфонов.

https://ria.ru/20201022/iphone-1580929856.html

https://ria.ru/20201015/apple-1579960600.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

iphone 12, ozon, билайн, связной, apple iphone, apple, мтс, технологии, общество