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Врач назвал опасное последствие инсульта
Депрессия развивается у людей, перенесших инсульт, в 40-70% случаев и может мешать эффективной реабилитации, сообщил главный внештатный специалист-невролог... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:17
2020-10-23T15:09
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Депрессия развивается у людей, перенесших инсульт, в 40-70% случаев и может мешать эффективной реабилитации, сообщил главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, директор НИИ цереброваскулярных заболеваний и инсульта ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России Николай Шамалов.По его словам, в связи с возможностью развития депрессии в структуру мультидисциплинарной команды, если речь идет о хорошо налаженном реабилитационном процессе, должны быть включены психолог и психиатр, которые будут корректировать депрессивное расстройство.
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здоровье - общество, москва

Врач назвал опасное последствие инсульта

12:17 23.10.2020 (обновлено: 15:09 23.10.2020)
 
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Депрессия развивается у людей, перенесших инсульт, в 40-70% случаев и может мешать эффективной реабилитации, сообщил главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы, директор НИИ цереброваскулярных заболеваний и инсульта ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России Николай Шамалов.

"С одной стороны, депрессия может быть фактором риска инсульта, это уже доказано. А с другой, стороны депрессия очень часто, от 40 до 70% развивается у пациентов с перенесенным инсультом. Поэтому есть даже понятие "постинсультная депрессия", это очень серьёзная проблема, если ей не заниматься, то она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом",- сказал Шамалов на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с инсультом.

По его словам, в связи с возможностью развития депрессии в структуру мультидисциплинарной команды, если речь идет о хорошо налаженном реабилитационном процессе, должны быть включены психолог и психиатр, которые будут корректировать депрессивное расстройство.
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