Врач назвал опасное последствие инсульта

"С одной стороны, депрессия может быть фактором риска инсульта, это уже доказано. А с другой, стороны депрессия очень часто, от 40 до 70% развивается у пациентов с перенесенным инсультом. Поэтому есть даже понятие "постинсультная депрессия", это очень серьёзная проблема, если ей не заниматься, то она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом",- сказал Шамалов на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с инсультом.