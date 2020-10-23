https://ria.ru/20201023/gripp-1581144554.html

Мурашко рассказал о темпах вакцинации россиян от гриппа

Через три недели планируется завершить вакцинацию от гриппа 60% населения России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:48

2020-10-23T10:48

2020-10-23T10:48

михаил мурашко

здоровье - общество

грипп

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Через три недели планируется завершить вакцинацию от гриппа 60% населения России, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Правительство и президент поручили провести вакцинацию против гриппа 60% населения, сегодня эта работа идет полным ходом, и мы планируем, что через три недели этот объем будет завершен", - сказал Мурашко на международном межпартийном форуме "Единой России" "ШОС+".Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что прививки от гриппа сделали более 26% населения страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/vaktsina-1580829074.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, грипп