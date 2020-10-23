Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/gripp-1581144554.html
Мурашко рассказал о темпах вакцинации россиян от гриппа
Через три недели планируется завершить вакцинацию от гриппа 60% населения России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:48
2020-10-23T10:48
михаил мурашко
здоровье - общество
грипп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865791_0:151:3072:1879_1400x0_80_0_0_7bdd279f496f8d4eb07553c12b761fc5.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Через три недели планируется завершить вакцинацию от гриппа 60% населения России, заявил министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Правительство и президент поручили провести вакцинацию против гриппа 60% населения, сегодня эта работа идет полным ходом, и мы планируем, что через три недели этот объем будет завершен", - сказал Мурашко на международном межпартийном форуме "Единой России" "ШОС+".Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что прививки от гриппа сделали более 26% населения страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/vaktsina-1580829074.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865791_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b12e29cca6bad328d0111351da1de15b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, здоровье - общество, грипп

Мурашко рассказал о темпах вакцинации россиян от гриппа

10:48 23.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Через три недели планируется завершить вакцинацию от гриппа 60% населения России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Правительство и президент поручили провести вакцинацию против гриппа 60% населения, сегодня эта работа идет полным ходом, и мы планируем, что через три недели этот объем будет завершен", - сказал Мурашко на международном межпартийном форуме "Единой России" "ШОС+".
Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что прививки от гриппа сделали более 26% населения страны.
Вакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 14:49
Объединенную вакцину против гриппа и COVID разработают в "Векторе"
 
Обсудить0
Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГрипп
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
22:15В Ростове-на-Дону водитель Infiniti бросил машину после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния