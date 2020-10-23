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https://ria.ru/20201023/gretsiya-1581171043.html
В Греции вводят комендантский час и обязательное ношение масок на улице
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении с 24 октября усиленных мер эпидемиологической безопасности во всех регионах с оранжевым и красным... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:59
2020-10-23T12:59
туризм
коронавирус covid-19
туризм
отели
новости - туризм
греция
афины
отдых
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении с 24 октября усиленных мер эпидемиологической безопасности во всех регионах с оранжевым и красным уровнем заражения, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-gretsii-usilivayut-masochnyy-rezhim-i-vvodyat-komendantskiy-chas.html" target="_blank">сообщает </a>TourDom.ru. По данным местных СМИ, к таким регионам в настоящее время относится большая часть страны, в том числе Афины, курортные районы и острова. С завтрашнего дня на территориях с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вводится комендантский час в период с 00:30 до 05:00 утра, а ношение масок становится обязательным не только в закрытых помещениях, но и на открытых общественных пространствах, в том числе в барах и ресторанах. Причем правило о защитных средствах вводится во всей Греции.Однако отдых немногочисленных российских туристов, решивших провести остаток сезона в этой стране, нововведения вряд ли испортят, считают эксперты. По словам руководителя греческого отдела крупного международного туроператора, все рестораны и бары сейчас работают до полуночи, а комендантский час вводится преимущественно для молодежи, которая собиралась на тусовки ночью. Эксперты отмечают, что на территории отелей никто не заставляет отдыхающих носить маски. Персонал использует их в обязательном порядке, а гости – по желанию и только в закрытых помещениях.
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греция
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коронавирус covid-19, туризм, отели, новости - туризм, греция, афины, отдых

В Греции вводят комендантский час и обязательное ношение масок на улице

12:59 23.10.2020
 
© REUTERS / Stefanos RapanisТуристы в аэропорту Ираклиона, Греция
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Stefanos Rapanis
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении с 24 октября усиленных мер эпидемиологической безопасности во всех регионах с оранжевым и красным уровнем заражения, сообщает TourDom.ru.
По данным местных СМИ, к таким регионам в настоящее время относится большая часть страны, в том числе Афины, курортные районы и острова. С завтрашнего дня на территориях с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вводится комендантский час в период с 00:30 до 05:00 утра, а ношение масок становится обязательным не только в закрытых помещениях, но и на открытых общественных пространствах, в том числе в барах и ресторанах. Причем правило о защитных средствах вводится во всей Греции.
Однако отдых немногочисленных российских туристов, решивших провести остаток сезона в этой стране, нововведения вряд ли испортят, считают эксперты. По словам руководителя греческого отдела крупного международного туроператора, все рестораны и бары сейчас работают до полуночи, а комендантский час вводится преимущественно для молодежи, которая собиралась на тусовки ночью.
Эксперты отмечают, что на территории отелей никто не заставляет отдыхающих носить маски. Персонал использует их в обязательном порядке, а гости – по желанию и только в закрытых помещениях.
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