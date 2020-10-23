https://ria.ru/20201023/gretsiya-1581171043.html

В Греции вводят комендантский час и обязательное ношение масок на улице

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении с 24 октября усиленных мер эпидемиологической безопасности во всех регионах с оранжевым и красным... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:59

2020-10-23T12:59

2020-10-23T12:59

туризм

коронавирус covid-19

туризм

отели

новости - туризм

греция

афины

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578181865_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bd3a422728021d79a9bf814f2ea9e685.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о введении с 24 октября усиленных мер эпидемиологической безопасности во всех регионах с оранжевым и красным уровнем заражения, <a href="https://www.tourdom.ru/news/v-gretsii-usilivayut-masochnyy-rezhim-i-vvodyat-komendantskiy-chas.html" target="_blank">сообщает </a>TourDom.ru. По данным местных СМИ, к таким регионам в настоящее время относится большая часть страны, в том числе Афины, курортные районы и острова. С завтрашнего дня на территориях с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вводится комендантский час в период с 00:30 до 05:00 утра, а ношение масок становится обязательным не только в закрытых помещениях, но и на открытых общественных пространствах, в том числе в барах и ресторанах. Причем правило о защитных средствах вводится во всей Греции.Однако отдых немногочисленных российских туристов, решивших провести остаток сезона в этой стране, нововведения вряд ли испортят, считают эксперты. По словам руководителя греческого отдела крупного международного туроператора, все рестораны и бары сейчас работают до полуночи, а комендантский час вводится преимущественно для молодежи, которая собиралась на тусовки ночью. Эксперты отмечают, что на территории отелей никто не заставляет отдыхающих носить маски. Персонал использует их в обязательном порядке, а гости – по желанию и только в закрытых помещениях.

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

греция

афины

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, отели, новости - туризм, греция, афины, отдых