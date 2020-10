Gorillaz выпустили альбом "Song machine: season one — strange timez"

https://ria.ru/20201023/gorillaz-1581149594.html

<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Участники британской виртуальной группы Gorillaz представили на всех цифровых площадках седьмой студийный альбом "Song machine: season one — strange timez".Сборник вышел в двух версиях: стандартной и расширенной. В первую включили 12 песен, более половины из которых уже были выпущены, а в делюкс-издание – 17. В него добавили трек "How far?", записанный с Тони Алленом и рэпером Skepta, а также работы с участием EarthGang, Джоан Вассер (Joan as police woman), GoldLink, Unknown Mortal Orchestra и другими музыкантами. В Apple Music отмечают, что изначально Gorillaz "начали записывать свой седьмой студийный альбом с конкретным намерением не делать альбом". Проект Song Machine был задуман как серия ежемесячных автономных синглов, которые должны были выходить без какой-то конкретной концепции. Однако пандемия коронавируса изменила планы музыкантов – выпускать треки через несколько недель стало невозможно. И хотя название пластинки <a href="https://www.wsj.com/articles/song-machine-season-one-strange-timez-by-gorillaz-review-more-than-monkeying-around-11603310509" target="_blank">посвящено</a> странному и тяжелому 2020 году, тематически композиции так и остались особо не связанными между собой. В текстах песен, большинство из которых написал фронтмен группы Деймон Албарн, смешаны образы из космических путешествий, научной фантастики и общего беспокойства, вызванного современными реалиями.

