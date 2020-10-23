https://ria.ru/20201023/gibdd-1581258868.html

Регистрационные подразделения ГИБДД в Москве изменили график работы

Регистрационные подразделения ГИБДД Москвы будут работать без выходных из-за трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:50

2020-10-23T18:50

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гибдд мвд рф

авто

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Регистрационные подразделения ГИБДД <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут работать без выходных из-за трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации автомобилей, сообщается на сайте Госавтоинспекции."Управление <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF" target="_blank">ГИБДД </a>ГУ МВД России по г. Москве информирует о переходе регистрационных подразделений на график приема граждан без выходных. В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.Прием граждан в отделениях регистрации автомобилей межрайонных отделов ГИБДД будет проходить ежедневно без выходных, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200821/oformlenie-1576116887.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд мвд рф, авто, москва, общество