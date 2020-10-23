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Регистрационные подразделения ГИБДД в Москве изменили график работы
Регистрационные подразделения ГИБДД Москвы будут работать без выходных из-за трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по... РИА Новости, 23.10.2020
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Регистрационные подразделения ГИБДД <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> будут работать без выходных из-за трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации автомобилей, сообщается на сайте Госавтоинспекции."Управление <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF" target="_blank">ГИБДД </a>ГУ МВД России по г. Москве информирует о переходе регистрационных подразделений на график приема граждан без выходных. В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.Прием граждан в отделениях регистрации автомобилей межрайонных отделов ГИБДД будет проходить ежедневно без выходных, отмечается в сообщении.
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гибдд мвд рф, авто, москва, общество

Регистрационные подразделения ГИБДД в Москве изменили график работы

18:50 23.10.2020 (обновлено: 22:30 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Регистрационные подразделения ГИБДД Москвы будут работать без выходных из-за трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации автомобилей, сообщается на сайте Госавтоинспекции.
"Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве информирует о переходе регистрационных подразделений на график приема граждан без выходных. В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.
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Прием граждан в отделениях регистрации автомобилей межрайонных отделов ГИБДД будет проходить ежедневно без выходных, отмечается в сообщении.
 
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