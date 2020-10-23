https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html
NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле
The National Interest оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников". РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:43
2020-10-23T19:43
2020-10-23T20:40
россия
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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В США рассказали о «вооруженном до зубов» российском корабле
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников".Фрегат повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет "Калибр-НК" и "Оникс" и стал "кораблем универсального назначения", говорится в статье. Следующий этап модернизации предполагает установку на "Маршале Шапошникове" гиперзвуковых ракет "Циркон".После всех ремонтных работ и ходовых испытаний модернизированного фрегата его вернут в состав <a href="https://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank">Тихоокеанского флота</a> до конца текущего года."Маршал Шапошников" ранее уже демонстрировал свою боеспособность. В мае 2010 года находившиеся на борту фрегата российские "черные береты" спасли экипаж захваченного сомалийскими пиратами танкера "Московский университет". Операция длилась всего 22 минуты и прошла без потерь для российской стороны.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/military/20201023/248389686.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html
Нефертити Васильевна Фишман
Очень хорошая новость! Ведь как известно, "добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом"!
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juws-w
Пока американцы отстают и это радует
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2
россия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность