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NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле
The National Interest оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников". РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:43
2020-10-23T20:40
россия
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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В США рассказали о «вооруженном до зубов» российском корабле
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников".Фрегат повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет "Калибр-НК" и "Оникс" и стал "кораблем универсального назначения", говорится в статье. Следующий этап модернизации предполагает установку на "Маршале Шапошникове" гиперзвуковых ракет "Циркон".После всех ремонтных работ и ходовых испытаний модернизированного фрегата его вернут в состав <a href="https://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank">Тихоокеанского флота</a> до конца текущего года."Маршал Шапошников" ранее уже демонстрировал свою боеспособность. В мае 2010 года находившиеся на борту фрегата российские "черные береты" спасли экипаж захваченного сомалийскими пиратами танкера "Московский университет". Операция длилась всего 22 минуты и прошла без потерь для российской стороны.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/military/20201023/248389686.html" target="_blank">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html
Очень хорошая новость! Ведь как известно, "добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом"!
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Пока американцы отстают и это радует
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россия
РИА Новости
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россия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность

NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле

19:43 23.10.2020 (обновлено: 20:40 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкХодовые испытания фрегата "Маршал Шапошников"
Ходовые испытания фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. The National Interest оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников".
Фрегат повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет "Калибр-НК" и "Оникс" и стал "кораблем универсального назначения", говорится в статье. Следующий этап модернизации предполагает установку на "Маршале Шапошникове" гиперзвуковых ракет "Циркон".
После всех ремонтных работ и ходовых испытаний модернизированного фрегата его вернут в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.
"Маршал Шапошников" ранее уже демонстрировал свою боеспособность. В мае 2010 года находившиеся на борту фрегата российские "черные береты" спасли экипаж захваченного сомалийскими пиратами танкера "Московский университет". Операция длилась всего 22 минуты и прошла без потерь для российской стороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 10:26
"Вызов для США". В NI обеспокоены российским гиперзвуковым оружием
 
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РоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
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