https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html

NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле

The National Interest оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников". РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:43

2020-10-23T19:43

2020-10-23T20:40

россия

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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В США рассказали о «вооруженном до зубов» российском корабле

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> оценил новое вооружение модернизированного корабля времен холодной войны "Маршал Шапошников".Фрегат повысил свои боевые возможности за счет оснащения пусковыми установками для ракет "Калибр-НК" и "Оникс" и стал "кораблем универсального назначения", говорится в статье. Следующий этап модернизации предполагает установку на "Маршале Шапошникове" гиперзвуковых ракет "Циркон".После всех ремонтных работ и ходовых испытаний модернизированного фрегата его вернут в состав <a href="https://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank">Тихоокеанского флота</a> до конца текущего года."Маршал Шапошников" ранее уже демонстрировал свою боеспособность. В мае 2010 года находившиеся на борту фрегата российские "черные береты" спасли экипаж захваченного сомалийскими пиратами танкера "Московский университет". Операция длилась всего 22 минуты и прошла без потерь для российской стороны.<strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/military/20201023/248389686.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html

Нефертити Васильевна Фишман Очень хорошая новость! Ведь как известно, "добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом"! 41

juws-w Пока американцы отстают и это радует 17

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность