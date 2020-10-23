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https://ria.ru/20201023/frantsiya-1581189680.html
Мэра города во Франции угрожают обезглавить за борьбу с преступностью
Мэр французского города Брон Жереми Брео, которого угрожают обезглавить, заявил, что его действия "мешают некоторым преступникам", однако он "не отступит". РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:18
2020-10-23T14:18
убийство учителя во франции
жеральд дарманен
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Мэр французского города Брон Жереми Брео, которого угрожают обезглавить, заявил, что его действия "мешают некоторым преступникам", однако он "не отступит".Ранее французские СМИ сообщили, что в четверг в нескольких местах города Брон на востоке Франции были обнаружены надписи с угрозами обезглавить мэра Жереми Брео. Угрозы были получены спустя неделю после обезглавливания в пригороде Парижа преподавателя истории Самюэля Пати.В пятницу Брео рассказал в эфире телеканала <a href="https://www.cnews.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNews</a> о своей первой реакции на полученные угрозы и о своих дальнейших действиях."Первая реакция - это сильное потрясение... Но я не боюсь и не отступлю", - сказал мэр.Он рассказал, что за время его правления численность полиции была увеличена на 70%, ведется серьезная борьба с оборотом наркотиков."Я думаю, что наши действия мешают некоторым преступникам", - заявил Брео.Ранее глава МВД <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> заявил, что в связи с поступившими в адрес мэра угрозами префект региона по его просьбе обратится в суд и предоставит мэру необходимую защиту.Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, это подтвердила французская сторона.
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html
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убийство учителя во франции, жеральд дарманен, франция, в мире

Мэра города во Франции угрожают обезглавить за борьбу с преступностью

14:18 23.10.2020
 
© AP Photo / Claude ParisПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Claude Paris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мэр французского города Брон Жереми Брео, которого угрожают обезглавить, заявил, что его действия "мешают некоторым преступникам", однако он "не отступит".
Ранее французские СМИ сообщили, что в четверг в нескольких местах города Брон на востоке Франции были обнаружены надписи с угрозами обезглавить мэра Жереми Брео. Угрозы были получены спустя неделю после обезглавливания в пригороде Парижа преподавателя истории Самюэля Пати.
В пятницу Брео рассказал в эфире телеканала CNews о своей первой реакции на полученные угрозы и о своих дальнейших действиях.
"Первая реакция - это сильное потрясение... Но я не боюсь и не отступлю", - сказал мэр.
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Он рассказал, что за время его правления численность полиции была увеличена на 70%, ведется серьезная борьба с оборотом наркотиков.
"Я думаю, что наши действия мешают некоторым преступникам", - заявил Брео.
Ранее глава МВД Жеральд Дарманен заявил, что в связи с поступившими в адрес мэра угрозами префект региона по его просьбе обратится в суд и предоставит мэру необходимую защиту.
Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во Франции, это подтвердила французская сторона.
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Убийство учителя во ФранцииЖеральд ДарманенФранцияВ мире
 
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