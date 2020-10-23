https://ria.ru/20201023/frantsiya-1581189680.html

Мэра города во Франции угрожают обезглавить за борьбу с преступностью

Мэр французского города Брон Жереми Брео, которого угрожают обезглавить, заявил, что его действия "мешают некоторым преступникам", однако он "не отступит". РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:18

2020-10-23T14:18

2020-10-23T14:18

убийство учителя во франции

жеральд дарманен

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Мэр французского города Брон Жереми Брео, которого угрожают обезглавить, заявил, что его действия "мешают некоторым преступникам", однако он "не отступит".Ранее французские СМИ сообщили, что в четверг в нескольких местах города Брон на востоке Франции были обнаружены надписи с угрозами обезглавить мэра Жереми Брео. Угрозы были получены спустя неделю после обезглавливания в пригороде Парижа преподавателя истории Самюэля Пати.В пятницу Брео рассказал в эфире телеканала <a href="https://www.cnews.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNews</a> о своей первой реакции на полученные угрозы и о своих дальнейших действиях."Первая реакция - это сильное потрясение... Но я не боюсь и не отступлю", - сказал мэр.Он рассказал, что за время его правления численность полиции была увеличена на 70%, ведется серьезная борьба с оборотом наркотиков."Я думаю, что наши действия мешают некоторым преступникам", - заявил Брео.Ранее глава МВД <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> заявил, что в связи с поступившими в адрес мэра угрозами префект региона по его просьбе обратится в суд и предоставит мэру необходимую защиту.Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, это подтвердила французская сторона.

https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html

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франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, жеральд дарманен, франция, в мире