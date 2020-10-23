Лучшие фото недели: невыполнимая миссия, "Марш невест" и заплыв на двери
Модель на показе Kristel Kuslapuu в Вильнюсе.
Модель на показе Kristel Kuslapuu в Вильнюсе.
Жительницы Степанакерта укрываются от обстрелов в подвале дома.
Жительницы Степанакерта укрываются от обстрелов в подвале дома.
Танцоры из группы поддержки выступают во время игры между Теннесси и Кентукки на стадионе Нейланд в Ноксвилле.
Танцоры из группы поддержки выступают во время игры между Теннесси и Кентукки на стадионе Нейланд в Ноксвилле.
Возгорание двигателя автомобиля на гонках Fall Nationals.
Возгорание двигателя автомобиля на гонках Fall Nationals.
Мигрантам, прибывшим на Канарские острова из Марокко, измеряют температуру.
Мигрантам, прибывшим на Канарские острова из Марокко, измеряют температуру.
Собака в карнавальном костюме на традиционном фестивале Сандзя-мацури в Токио.
Собака в карнавальном костюме на традиционном фестивале Сандзя-мацури в Токио.
Парусное судно "Седов" в акватории Кольского залива в Мурманской области.
Парусное судно "Седов" в акватории Кольского залива в Мурманской области.
Модели демонстрируют одежду из коллекции Юлии Далакян на Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia.
Модели демонстрируют одежду из коллекции Юлии Далакян на Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia.
Акция протеста в Бангкоке.
Вода в лагуне в Лимпио, ставшая пурпурной из-за сбрасываемых сюда отходов кожевенной компании.
Вода в лагуне в Лимпио, ставшая пурпурной из-за сбрасываемых сюда отходов кожевенной компании.
Поисково-спасательная операция после взрыва в Карачи.
Поисково-спасательная операция после взрыва в Карачи.
Нападение на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана в Багдаде.
Посетители Еврейского музея во Франкфурте, открывшегося после реконструкции.
Фламинго летит над водохранилищем в Израиле.
Студентки Автономного университета Санто-Доминго на "Марше невест" в столице Доминиканы.
Студентки Автономного университета Санто-Доминго на "Марше невест" в столице Доминиканы.
Актер Том Круз перепрыгивает с одной лодки на другую во время съемок новой части фильма "Миссия невыполнима" в Венеции.
Актер Том Круз перепрыгивает с одной лодки на другую во время съемок новой части фильма "Миссия невыполнима" в Венеции.
Собор, подожженный митингующими в годовщину уличных акций в Сантьяго.
Мальчик с осликом в окрестностях Бишкека.
Жители венесуэльского города Маракай плывут на двери по затопленной улице.
Жители венесуэльского города Маракай плывут на двери по затопленной улице.
Выступление пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии на одном из этапов велогонки "Джиро д’Италия".
Выступление пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии на одном из этапов велогонки "Джиро д’Италия".
Десятилетняя девочка из Найроби зарабатывает деньги, разбивая камни молотком.
Десятилетняя девочка из Найроби зарабатывает деньги, разбивая камни молотком.
Антиправительственная демонстрация в Вальпараисо, Чили.
Самка орангутана с детенышем в зоопарке Будапешта.
Президент США Дональд Трамп пересчитывает деньги перед тем, как сделать пожертвование в церкви Лас-Вегаса.
Президент США Дональд Трамп пересчитывает деньги перед тем, как сделать пожертвование в церкви Лас-Вегаса.
Забастовка медиков в Барселоне против условий, в которых им приходится бороться с коронавирусом.
Забастовка медиков в Барселоне против условий, в которых им приходится бороться с коронавирусом.
Мотокроссмен из Испании Хорхе Прадо Гарсия в финале Гран-при в Бельгии.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС отрабатывает взаимодействие авиации МЧС с наземными и морскими спасательными службами в Приморье.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС отрабатывает взаимодействие авиации МЧС с наземными и морскими спасательными службами в Приморье.
Чайка летит за куском хлеба в Германии.
Чайка летит за куском хлеба в Германии.
Столкновения полицейских с протестующими в Нигерии.