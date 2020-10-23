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Лучшие фото недели: невыполнимая миссия, "Марш невест" и заплыв на двери
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 23.10.2020
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коронавирус covid-19
кольский залив
дональд трамп
бе-200
седов (судно)
канарские острова
карачи
германия
франкфурт-на-майне
степанакерт
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
кольский залив
канарские острова
карачи
германия
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коронавирус covid-19, кольский залив, дональд трамп, бе-200, седов (судно), канарские острова, карачи, германия, франкфурт-на-майне, степанакерт, бельгия, санто-доминго, бангкок, лас-вегас, бишкек, марокко, республика крым, барселона (город), вильнюс, мурманская область, маракай, чили, италия, сша, нигерия, венеция, токио, будапешт, фото, фото

Лучшие фото недели: невыполнимая миссия, "Марш невест" и заплыв на двери

11:03 23.10.2020 (обновлено: 11:57 23.10.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Модель на показе Kristel Kuslapuu в Вильнюсе.

Модель на показе Kristel Kuslapuu в Вильнюсе
1 из 30

Модель на показе Kristel Kuslapuu в Вильнюсе.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Жительницы Степанакерта укрываются от обстрелов в подвале дома.

Женщины в подвале своего дома в Степанакерте
2 из 30

Жительницы Степанакерта укрываются от обстрелов в подвале дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© REUTERS / Calvin Mattheis-USA TODAY NETWORK

Танцоры из группы поддержки выступают во время игры между Теннесси и Кентукки на стадионе Нейланд в Ноксвилле.

Члены танцевальной команды Теннесси во время игры между Теннесси и Кентукки на стадионе Neyland в Ноксвилле, штат Теннеси
3 из 30

Танцоры из группы поддержки выступают во время игры между Теннесси и Кентукки на стадионе Нейланд в Ноксвилле.

© REUTERS / Calvin Mattheis-USA TODAY NETWORK
© REUTERS / Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Возгорание двигателя автомобиля на гонках Fall Nationals.

Момент возгорания двигателя автомобиля на гонках Fall Nationals
4 из 30

Возгорание двигателя автомобиля на гонках Fall Nationals.

© REUTERS / Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
© AP Photo / Javier Bauluz

Мигрантам, прибывшим на Канарские острова из Марокко, измеряют температуру.

Мигрантам из Марокко проверяют температуру после прибытия на побережье Канарских островов
5 из 30

Мигрантам, прибывшим на Канарские острова из Марокко, измеряют температуру.

© AP Photo / Javier Bauluz
© REUTERS / Issei Kato

Собака в карнавальном костюме на традиционном фестивале Сандзя-мацури в Токио.

Собака в костюме на традиционном фестивале в Токио
6 из 30

Собака в карнавальном костюме на традиционном фестивале Сандзя-мацури в Токио.

© REUTERS / Issei Kato
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Парусное судно "Седов" в акватории Кольского залива в Мурманской области.

Экспедиция учебного парусного судна Седов по маршруту Северного пути
7 из 30

Парусное судно "Седов" в акватории Кольского залива в Мурманской области.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модели демонстрируют одежду из коллекции Юлии Далакян на Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Модели демонстрируют одежду из коллекции Julia Dalakian в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia
8 из 30

Модели демонстрируют одежду из коллекции Юлии Далакян на Неделе моды Mercedes Benz Fashion Week Russia.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Jorge Silva

Акция протеста в Бангкоке.

Акция протеста в Бангкоке
9 из 30

Акция протеста в Бангкоке.

© REUTERS / Jorge Silva
© AP Photo / Jorge Saenz

Вода в лагуне в Лимпио, ставшая пурпурной из-за сбрасываемых сюда отходов кожевенной компании.

Пурпурная вода в лагуне из-за отходов кожевенной компании в Лимпио
10 из 30

Вода в лагуне в Лимпио, ставшая пурпурной из-за сбрасываемых сюда отходов кожевенной компании.

© AP Photo / Jorge Saenz
© AP Photo / Fareed Khan

Поисково-спасательная операция после взрыва в Карачи.

Пакистанские военные и спасатели во время поисково-спасательной операции после взрыва в Карачи
11 из 30

Поисково-спасательная операция после взрыва в Карачи.

© AP Photo / Fareed Khan
© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye

Нападение на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана в Багдаде.

Сторонник Хашд аш-Шааби во время нападения на штаб-квартиру Демократической партии Курдистанав Багдаде
12 из 30

Нападение на штаб-квартиру Демократической партии Курдистана в Багдаде.

© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
© AFP 2020 / STR

Посетители Еврейского музея во Франкфурте, открывшегося после реконструкции.

Посетители Еврейского музея, открывшегося после реконструкции, во Франкфурте
13 из 30

Посетители Еврейского музея во Франкфурте, открывшегося после реконструкции.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Jack Guez

Фламинго летит над водохранилищем в Израиле.

Фламинго пролетает над водохранилищем в Атлите
14 из 30

Фламинго летит над водохранилищем в Израиле.

© AFP 2020 / Jack Guez
© AFP 2020 / Erika Santelices

Студентки Автономного университета Санто-Доминго на "Марше невест" в столице Доминиканы.

Студентки Автономного Университета во время Марша невест в Санто-Доминго
15 из 30

Студентки Автономного университета Санто-Доминго на "Марше невест" в столице Доминиканы.

© AFP 2020 / Erika Santelices
© AFP 2020 / Marco Sabadin

Актер Том Круз перепрыгивает с одной лодки на другую во время съемок новой части фильма "Миссия невыполнима" в Венеции.

Американский актер Том Круз перепрыгивает с одной лодки на другую во время съемок новой части фильма Миссия невыполнима в Венеции
16 из 30

Актер Том Круз перепрыгивает с одной лодки на другую во время съемок новой части фильма "Миссия невыполнима" в Венеции.

© AFP 2020 / Marco Sabadin
© AFP 2020 / Claudio Reyes

Собор, подожженный митингующими в годовщину уличных акций в Сантьяго.

Горящий купол собора падает в Чили
17 из 30

Собор, подожженный митингующими в годовщину уличных акций в Сантьяго.

© AFP 2020 / Claudio Reyes
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Мальчик с осликом в окрестностях Бишкека.

Мальчик с осликом в окрестностях города Бишкек
18 из 30

Мальчик с осликом в окрестностях Бишкека.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AP Photo / Matias Delacroix

Жители венесуэльского города Маракай плывут на двери по затопленной улице.

Жители города Маракай плывут на двери по затопленной улице
19 из 30

Жители венесуэльского города Маракай плывут на двери по затопленной улице.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Gian Mattia D'Alberto

Выступление пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии на одном из этапов велогонки "Джиро д’Италия".

Выступление пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии на одном из этапов велосипедного заезда около базы Ривольто
20 из 30

Выступление пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии на одном из этапов велогонки "Джиро д’Италия".

© AP Photo / Gian Mattia D'Alberto
© AP Photo / Brian Inganga

Десятилетняя девочка из Найроби зарабатывает деньги, разбивая камни молотком.

Десятилетняя девочка зарабатывает деньги, разбивая камни молотком в Найроби, Кения
21 из 30

Десятилетняя девочка из Найроби зарабатывает деньги, разбивая камни молотком.

© AP Photo / Brian Inganga
© REUTERS / Rodrigo Garrido

Антиправительственная демонстрация в Вальпараисо, Чили.

Демонстрации против правительства Чили в Вальпараисо
22 из 30

Антиправительственная демонстрация в Вальпараисо, Чили.

© REUTERS / Rodrigo Garrido
© AFP 2020 / Attila Kisbenedek

Самка орангутана с детенышем в зоопарке Будапешта.

Самка орангутана с малышом в зоопарке Будапешта
23 из 30

Самка орангутана с детенышем в зоопарке Будапешта.

© AFP 2020 / Attila Kisbenedek
© REUTERS / Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп пересчитывает деньги перед тем, как сделать пожертвование в церкви Лас-Вегаса.

Президент США Дональд Трамп пересчитывает деньги перед пожертвованием в церкви в Лас-Вегасе
24 из 30

Президент США Дональд Трамп пересчитывает деньги перед тем, как сделать пожертвование в церкви Лас-Вегаса.

© REUTERS / Carlos Barria
© AP Photo / Emilio Morenatti

Забастовка медиков в Барселоне против условий, в которых им приходится бороться с коронавирусом.

Медицинские работники во время забастовки против условий труда в Барселоне, Испания
25 из 30

Забастовка медиков в Барселоне против условий, в которых им приходится бороться с коронавирусом.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AFP 2020 / Jasper Jacobs

Мотокроссмен из Испании Хорхе Прадо Гарсия в финале Гран-при в Бельгии.

Мотокроссмен из Испании Хорхе Прадо Гарсия в финале гран-при в Ломмеле, Бельгия
26 из 30

Мотокроссмен из Испании Хорхе Прадо Гарсия в финале Гран-при в Бельгии.

© AFP 2020 / Jasper Jacobs
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтая птиц над полем в Крыму.
Стая птиц над полем в Крыму
27 из 30
Стая птиц над полем в Крыму.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС отрабатывает взаимодействие авиации МЧС с наземными и морскими спасательными службами в Приморье.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время учений авиационного отряда МЧС в Приморье
28 из 30

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС отрабатывает взаимодействие авиации МЧС с наземными и морскими спасательными службами в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AP Photo / Michael Probst

Чайка летит за куском хлеба в Германии.

Чайка летит за куском хлеба в Тиммендорфер-Штранде, Германия
29 из 30

Чайка летит за куском хлеба в Германии.

© AP Photo / Michael Probst
© AFP 2020 / Kola Sulaimon

Столкновения полицейских с протестующими в Нигерии.

Столкновения полиции с протестующими в Нигерии
30 из 30

Столкновения полицейских с протестующими в Нигерии.

© AFP 2020 / Kola Sulaimon
 
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