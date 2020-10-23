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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/faktor-1581219236.html
Ученый раскрыл фактор, необходимый для победы над коронавирусом
Когда около 70% населения переболеют COVID-19, темпы распространения инфекции значительно снизятся, заявил Ura.ru научный руководитель НИИ вакцин и сывороток... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:13
2020-10-23T16:49
распространение нового коронавируса
виталий зверев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Когда около 70% населения переболеют COVID-19, темпы распространения инфекции значительно снизятся, заявил <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.Он отметил, что пока только 20-25% людей перенесли коронавирус, поэтому нынешняя эпидемиологическая ситуация будет сохраняться еще полтора-два года.Однако со временем с болезнью встретится подавляющее большинство — именно это станет главным фактором для победы над пандемией, считает Зверев."Тогда и заболеваемость упадет резко", — пояснил ученый.При этом он подчеркнул, что коронавирус не исчезнет полностью и останутся отдельные случаи заболевания.Зверев добавил, что без вакцинации другие вирусы, такие как грипп, принесли бы людям столько же проблем, сколько COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Ученый раскрыл фактор, необходимый для победы над коронавирусом

16:13 23.10.2020 (обновлено: 16:49 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве
Пассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Когда около 70% населения переболеют COVID-19, темпы распространения инфекции значительно снизятся, заявил Ura.ru научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
Он отметил, что пока только 20-25% людей перенесли коронавирус, поэтому нынешняя эпидемиологическая ситуация будет сохраняться еще полтора-два года.
Однако со временем с болезнью встретится подавляющее большинство — именно это станет главным фактором для победы над пандемией, считает Зверев.
"Тогда и заболеваемость упадет резко", — пояснил ученый.
При этом он подчеркнул, что коронавирус не исчезнет полностью и останутся отдельные случаи заболевания.
Зверев добавил, что без вакцинации другие вирусы, такие как грипп, принесли бы людям столько же проблем, сколько COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
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Распространение нового коронавирусаВиталий ЗверевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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