https://ria.ru/20201023/faktor-1581219236.html

Ученый раскрыл фактор, необходимый для победы над коронавирусом

Когда около 70% населения переболеют COVID-19, темпы распространения инфекции значительно снизятся, заявил Ura.ru научный руководитель НИИ вакцин и сывороток... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:13

2020-10-23T16:13

2020-10-23T16:49

распространение нового коронавируса

виталий зверев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Когда около 70% населения переболеют COVID-19, темпы распространения инфекции значительно снизятся, заявил <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.Он отметил, что пока только 20-25% людей перенесли коронавирус, поэтому нынешняя эпидемиологическая ситуация будет сохраняться еще полтора-два года.Однако со временем с болезнью встретится подавляющее большинство — именно это станет главным фактором для победы над пандемией, считает Зверев."Тогда и заболеваемость упадет резко", — пояснил ученый.При этом он подчеркнул, что коронавирус не исчезнет полностью и останутся отдельные случаи заболевания.Зверев добавил, что без вакцинации другие вирусы, такие как грипп, принесли бы людям столько же проблем, сколько COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество