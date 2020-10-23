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Демонстрационный экзамен в колледжах хотят сделать обязательным
Министерство просвещения России предполагает сделать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills обязательным для выпускников заведений среднего... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:20
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навигатор абитуриента
россия
людмила глушко
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Министерство просвещения России предполагает сделать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills обязательным для выпускников заведений среднего профессионального образования (СПО), заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.Он отметил, что в этом году промежуточную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена с учетом международных стандартов сдали более 35 тысяч выпускников российских техникумов и колледжей."Ставим себе задачу, чтобы демонстрационный экзамен стал обязательным условием выпуска студентов СПО на рынок труда по всем укрупненным группам профессий и специальностям", — рассказал <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-glushko/" target="_blank" data-auto="true">Глушко</a> на заседании коллегии Минпросвещения.Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills — это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профобразования, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Россия.Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций — это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.
https://na.ria.ru/20201002/tekhnikumy-1578122829.html
https://na.ria.ru/20200615/1572931645.html
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навигатор абитуриента, россия, людмила глушко, общество

Демонстрационный экзамен в колледжах хотят сделать обязательным

18:20 23.10.2020 (обновлено: 20:45 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкОбучение в колледжах Москвы
Обучение в колледжах Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Министерство просвещения России предполагает сделать демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills обязательным для выпускников заведений среднего профессионального образования (СПО), заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.
Он отметил, что в этом году промежуточную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена с учетом международных стандартов сдали более 35 тысяч выпускников российских техникумов и колледжей.
"Ставим себе задачу, чтобы демонстрационный экзамен стал обязательным условием выпуска студентов СПО на рынок труда по всем укрупненным группам профессий и специальностям", — рассказал Глушко на заседании коллегии Минпросвещения.
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills — это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профобразования, которая предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 17:36
Кравцов рассказал о демонстрационном экзамене для выпускников техникумов
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций — это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.
Студенты на занятиях в фрезерном обрабатывающем центре в Политехническом колледже - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 10:42
Демонстрационные экзамены выпускников российских колледжей покажут онлайн
 
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Навигатор абитуриентаРоссияЛюдмила ГлушкоОбщество
 
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