https://ria.ru/20201023/ekonomika-1581280880.html

Собянин оценил влияние ограничительных мер на экономику

Меры, принимаемые сегодня властями столицы для борьбы с коронавирусом, косвенно сказалось на экономике, но не так радикально, как в мае, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:33

2020-10-23T21:33

2020-10-23T21:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Меры, принимаемые сегодня властями столицы для борьбы с коронавирусом, косвенно сказалось на экономике, но не так радикально, как в мае, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в пятницу."Мы принимали меры, которые минимально давят на экономику, но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, движение по городу замедляется. Это все равно косвенно будет сказываться на экономике, но не так радикально, как это было в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют", - сообщил мэр в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, экономика