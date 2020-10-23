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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/ekonomika-1581280880.html
Собянин оценил влияние ограничительных мер на экономику
Меры, принимаемые сегодня властями столицы для борьбы с коронавирусом, косвенно сказалось на экономике, но не так радикально, как в мае, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:33
2020-10-23T21:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Меры, принимаемые сегодня властями столицы для борьбы с коронавирусом, косвенно сказалось на экономике, но не так радикально, как в мае, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в пятницу."Мы принимали меры, которые минимально давят на экономику, но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, движение по городу замедляется. Это все равно косвенно будет сказываться на экономике, но не так радикально, как это было в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют", - сообщил мэр в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, экономика

Собянин оценил влияние ограничительных мер на экономику

21:33 23.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Меры, принимаемые сегодня властями столицы для борьбы с коронавирусом, косвенно сказалось на экономике, но не так радикально, как в мае, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.
"Мы принимали меры, которые минимально давят на экономику, но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, движение по городу замедляется. Это все равно косвенно будет сказываться на экономике, но не так радикально, как это было в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют", - сообщил мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваЭкономика
 
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