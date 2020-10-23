Спецпредставитель президента рассказал о перспективах цифрового рубля
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Цифровой рубль может сделать платежи прозрачными и может быть использован для решения социальных задач, например, борьбы с бедностью, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.
Ранее Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Пока решения такого нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
По словам Пескова, технологически ничего невозможного в этой инициативе нет. "Цифровой рубль позволяет сделать важную вещь, он позволяет сделать платежи прозрачнее. Например, для решения задачи борьбы с бедностью. Все разговоры и правительственные программы по борьбе с бедностью упираются в необходимость перехода к адресной модели, чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено", - сообщил он.
"Чтобы видеть, кому действительно надо помогать, надо понимать транзакции домохозяйства, иначе у нас получится так, что потребляет это домохозяйство на 200 тысяч рублей в месяц, но субсидию на бедность все равно хочет получать. И вот для этого нужен цифровой рубль", - пояснил Песков.
"Для того, чтобы пользоваться такого рода цифровыми сервисами, нужен доступ к цифровой инфраструктуре, должны быть две вещи: у вас дома должно быть устройство и должен быть доступ в интернет. На самом деле, это решается достаточно просто - здесь могут быть цифровые посредники. У нас есть, как минимум, две инфраструктуры, которые в стране доходят почти до каждого человека - Сбербанк и "Почта России". Я вполне допускаю, что и получение пенсии, и других платежей может проходить в ситуации, когда бабушка в Иванове приходит на почту и ей там продвинутая девушка на устройстве все показывает и рассказывает, как надо это сделать", - добавил он.
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