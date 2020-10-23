https://ria.ru/20201023/ekonomika-1581123584.html

Спецпредставитель президента рассказал о перспективах цифрового рубля

Цифровой рубль может сделать платежи прозрачными и может быть использован для решения социальных задач, например, борьбы с бедностью, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:05

2020-10-23T08:05

2020-10-23T08:05

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сбербанк россии

почта россии

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Цифровой рубль может сделать платежи прозрачными и может быть использован для решения социальных задач, например, борьбы с бедностью, заявил в интервью РИА Новости в рамках московского международного форума "Открытые инновации" спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-peskov-spetspredstavitel-prezidenta" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее Банк России сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Пока решения такого нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.По словам Пескова, технологически ничего невозможного в этой инициативе нет. "Цифровой рубль позволяет сделать важную вещь, он позволяет сделать платежи прозрачнее. Например, для решения задачи борьбы с бедностью. Все разговоры и правительственные программы по борьбе с бедностью упираются в необходимость перехода к адресной модели, чтобы помогать тем, кому действительно надо, а не кому формально положено", - сообщил он."Чтобы видеть, кому действительно надо помогать, надо понимать транзакции домохозяйства, иначе у нас получится так, что потребляет это домохозяйство на 200 тысяч рублей в месяц, но субсидию на бедность все равно хочет получать. И вот для этого нужен цифровой рубль", - пояснил Песков."Для того, чтобы пользоваться такого рода цифровыми сервисами, нужен доступ к цифровой инфраструктуре, должны быть две вещи: у вас дома должно быть устройство и должен быть доступ в интернет. На самом деле, это решается достаточно просто - здесь могут быть цифровые посредники. У нас есть, как минимум, две инфраструктуры, которые в стране доходят почти до каждого человека - <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> и "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Почта России</a>". Я вполне допускаю, что и получение пенсии, и других платежей может проходить в ситуации, когда бабушка в Иванове приходит на почту и ей там продвинутая девушка на устройстве все показывает и рассказывает, как надо это сделать", - добавил он.

https://ria.ru/20201013/tsentrobank-1579598349.html

https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), сбербанк россии, почта россии, технологии, экономика