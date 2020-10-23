https://ria.ru/20201023/ege-1581287542.html

Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ

Планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена нет, подготовка идет в плановом режиме, заявил... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:56

2020-10-23T22:56

2020-10-23T22:56

распространение нового коронавируса

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена нет, подготовка идет в плановом режиме, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>."Пока каких-то планов о переносе сроков проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена после девятого класса нет. Мы этот вопрос обсуждали и с <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзором</a>, и с <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a>, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены", - рассказал он в интервью каналу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Кравцов отметил, что в декабре будет большая программа по поддержке тех, кому предстоит сдавать экзамен, с разбором заданий.Министр также выразил надежду, что обстановка к лету стабилизируется и изменений не потребуется, "но будем смотреть по ситуации".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/distantsionka-1581280385.html

https://ria.ru/20201022/shkoly-1581049276.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество