https://ria.ru/20201023/efremov-1581286180.html

Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам

Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов отказался выходить в СИЗО к правозащитникам, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:42

2020-10-23T22:42

2020-10-23T22:42

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

марина литвинович

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

михаил ефремов

москва

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Осуждённый за "пьяное" ДТП артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался выходить в СИЗО к правозащитникам, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>.В четверг Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице."Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть", - написала Литвинович в <a href="https://www.facebook.com/marina.litvinovich/posts/10158851979039675" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки.

https://ria.ru/20201023/karantin-1581200794.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, общественно-наблюдательная комиссия (онк), михаил ефремов, москва