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Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов отказался выходить в СИЗО к правозащитникам, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T22:42
2020-10-23T22:42
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
марина литвинович
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
михаил ефремов
москва
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Осуждённый за "пьяное" ДТП артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался выходить в СИЗО к правозащитникам, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>.В четверг Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице."Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть", - написала Литвинович в <a href="https://www.facebook.com/marina.litvinovich/posts/10158851979039675" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки.
https://ria.ru/20201023/karantin-1581200794.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, общественно-наблюдательная комиссия (онк), михаил ефремов, москва

Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам

22:42 23.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Осуждённый за "пьяное" ДТП артист Михаил Ефремов отказался выходить в СИЗО к правозащитникам, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
В четверг Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года. Само ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы: пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водитель, курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
"Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть", - написала Литвинович в Facebook.
Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 14:50Распространение нового коронавируса
Ефремова в колонии ждет второй карантин, рассказал источник
 
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМарина ЛитвиновичОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)Михаил ЕфремовМосква
 
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