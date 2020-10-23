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В Ростове-на-Дону водитель Infiniti бросил машину после ДТП с автобусом
Пассажир автомобиля Infiniti пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону, водитель иномарки скрылся, бросив машину, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T22:15
2020-10-23T22:15
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пассажир автомобиля Infiniti пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>, водитель иномарки скрылся, бросив машину, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.Авария произошла в пятницу вечером на проспекте Нагибина в районе дома 32А.По данным областного ГИБДД, автомобиль Infiniti ехал по полосе общественного транспорта и врезался в идущий впереди автобус, следовавший по маршруту № 78. В результате пассажир иномарки - мужчина 1996 года рождения - получил травмы и был доставлен в больницу."Водитель легкового автомобиля с места ДТП скрылся", - сказал представитель ведомства, уточнив, что машину он бросил. По данному факту проводится проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/dtp-1581136135.html
ростовская область
ростов-на-дону
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону водитель Infiniti бросил машину после ДТП с автобусом

22:15 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Пассажир автомобиля Infiniti пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону, водитель иномарки скрылся, бросив машину, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.
Авария произошла в пятницу вечером на проспекте Нагибина в районе дома 32А.
По данным областного ГИБДД, автомобиль Infiniti ехал по полосе общественного транспорта и врезался в идущий впереди автобус, следовавший по маршруту № 78. В результате пассажир иномарки - мужчина 1996 года рождения - получил травмы и был доставлен в больницу.
"Водитель легкового автомобиля с места ДТП скрылся", - сказал представитель ведомства, уточнив, что машину он бросил. По данному факту проводится проверка.
Сотрудник ДПС на месте аварии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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