https://ria.ru/20201023/dtp-1581283688.html

В Ростове-на-Дону водитель Infiniti бросил машину после ДТП с автобусом

Пассажир автомобиля Infiniti пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Ростове-на-Дону, водитель иномарки скрылся, бросив машину, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 23.10.2020

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2020-10-23T22:15

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пассажир автомобиля Infiniti пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>, водитель иномарки скрылся, бросив машину, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.Авария произошла в пятницу вечером на проспекте Нагибина в районе дома 32А.По данным областного ГИБДД, автомобиль Infiniti ехал по полосе общественного транспорта и врезался в идущий впереди автобус, следовавший по маршруту № 78. В результате пассажир иномарки - мужчина 1996 года рождения - получил травмы и был доставлен в больницу."Водитель легкового автомобиля с места ДТП скрылся", - сказал представитель ведомства, уточнив, что машину он бросил. По данному факту проводится проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/dtp-1581136135.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, происшествия