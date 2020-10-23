https://ria.ru/20201023/dtp-1581208622.html

Двое россиян пострадали в ДТП в Болгарии

Двое россиян пострадали в автоаварии на северо-западе Болгарии, они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:28

2020-10-23T15:28

2020-10-23T15:47

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болгария

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Двое россиян пострадали в автоаварии на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>, они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Софии Марина Сергунина."Посольство России подтверждает факт того, что вблизи села Виниште на северо-западе Болгарии произошла автокатастрофа. В ней пострадало двое российских граждан. Сейчас они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала Сергунина.Пресс-атташе российской дипмиссии на уточняющий вопрос, в каком состоянии находятся пострадавшие россияне, ответила, что пока не может это прокомментировать. "Подробностями я не располагаю", - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/dtp-1580629369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, болгария, в мире