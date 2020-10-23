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Двое россиян пострадали в ДТП в Болгарии
Двое россиян пострадали в автоаварии на северо-западе Болгарии, они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:28
2020-10-23T15:47
россия
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Двое россиян пострадали в автоаварии на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>, они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Софии Марина Сергунина."Посольство России подтверждает факт того, что вблизи села Виниште на северо-западе Болгарии произошла автокатастрофа. В ней пострадало двое российских граждан. Сейчас они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала Сергунина.Пресс-атташе российской дипмиссии на уточняющий вопрос, в каком состоянии находятся пострадавшие россияне, ответила, что пока не может это прокомментировать. "Подробностями я не располагаю", - добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/dtp-1580629369.html
россия
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россия, болгария, в мире

Двое россиян пострадали в ДТП в Болгарии

15:28 23.10.2020 (обновлено: 15:47 23.10.2020)
 
© Depositphotos / DjumandjiДорога в Болгарии
Дорога в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Depositphotos / Djumandji
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Двое россиян пострадали в автоаварии на северо-западе Болгарии, они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Софии Марина Сергунина.
"Посольство России подтверждает факт того, что вблизи села Виниште на северо-западе Болгарии произошла автокатастрофа. В ней пострадало двое российских граждан. Сейчас они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала Сергунина.
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Пресс-атташе российской дипмиссии на уточняющий вопрос, в каком состоянии находятся пострадавшие россияне, ответила, что пока не может это прокомментировать. "Подробностями я не располагаю", - добавила она.
 
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