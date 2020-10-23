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Советник Трампа допустил соглашение с Россией по ДСНВ
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:58
2020-10-23T14:58
россия
сша
снв
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Советник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе.В интервью газете <a href="https://www.politico.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Politico</a> О`Брайен рассказал, что соглашение о продлении ДСНВ еще на один год - это "еще нерешенный вопрос", добавив, что стороны должны еще уладить условия соглашения, которые "устраивают обе стороны".Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201023/tramp-bayden-1581138998.html
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россия
сша
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россия, сша, снв, безопасность, в мире

Советник Трампа допустил соглашение с Россией по ДСНВ

14:58 23.10.2020
 
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Fotolia / Andrea Izzotti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе.
В интервью газете Politico О`Брайен рассказал, что соглашение о продлении ДСНВ еще на один год - это "еще нерешенный вопрос", добавив, что стороны должны еще уладить условия соглашения, которые "устраивают обе стороны".

"В любых переговорах, и особенно в сфере контроля над вооружениями, дьявол всегда кроется в деталях. При условии, что мы сможем получить подходящую верификацию по заморозке, я думаю, мы сможем заключить сделку. По крайней мере, я на это надеюсь. Думаю, мы что-то предложим в ближайшее время, в ближайшие пару дней или на следующей неделе", - сказал О`Брайен.

Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
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Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
 
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