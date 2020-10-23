Песков отметил необходимость избежать допусловий в договоренностях по СНВ
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договоренности о продлении СНВ, заявил, что сначала нужно договориться и избежать каких-то дополнительных условий и выиграть год на переговоры.
"Сначала нужно договориться. Нужно избежать каких-то дополнительных условий. Но надеемся, что такая экспертная встреча состоится. И, по крайней мере, удастся вот этот год на сложнейшие переговоры обеспечить. Это очень важно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли считать, что принципиальная договоренность о продлении ДСНВ достигнута.
Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
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Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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