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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201023/dorogi-1581229506.html
В ЯНАО за строительный сезон отремонтировали порядка 400 километров трасс
Порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс охвачено ремонтом за строительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:50
2020-10-23T16:50
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
салехард
красноселькупский район
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс охвачено ремонтом за строительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.Как уточняют власти, "2020 год губернатором <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Артюховым</a> объявлен Годом дорог"."Ремонтом и строительством было охвачено порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс", - говорится в сообщении.На региональных автодорогах выполнены капитальный ремонт и ремонт общей протяженностью порядка 82 километров. На муниципальных трассах к концу года планировали завершить работы на 70 километрах, но при поддержке губернатора и благодаря возможностям подрядных организаций получилось сделать больше - 87 километров."Наш короткий дорожно-строительный сезон завершился с хорошими результатами. Закончили все работы по устройству дорожного покрытия из горячих смесей, где еще возможно, завершаем переукладку плит, установку барьерных ограждений, переустройство водопропускных труб. Продолжаем строительство автодороги <a href="http://ria.ru/location_Nadym/" target="_blank" data-auto="true">Надым</a> – <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехард</a>, совсем скоро займемся подготовкой региональных зимников", - приводятся в сообщении слова и.о. директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Натальи Сагун.Также глава ведомства отметила знаковое событие в отрасли - открытие Пуровского моста, которого северяне ждали много лет. Он связал Пуровский, Тазовский и <a href="http://ria.ru/location_Krasnoselkupskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красноселькупский районы</a> с основной сетью региональных дорог и обеспечил жителям округа круглогодичный проезд."Еще одно долгожданное историческое событие случится совсем скоро: уже в декабре планируется открыть движение с переходным типом покрытия по трассе Надым – Салехард, где сейчас завершается первый этап строительства, осталось закончить около 18 километров в щебне", - отмечается в сообщении.В прошлом году началась реконструкция участка автодороги "Коротчаево – Новый Уренгой". Там проводится спрямление участков, замена дорожного полотна, переустройство мостовых сооружений, установка барьерного ограждения. В этот строительный сезон подрядчик завершил реконструкцию 23 километров. Работы на этой загруженной трассе продолжаются, уточняют власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/artyukhov-1576557530.html
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ямал
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дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, салехард, красноселькупский район, общество

В ЯНАО за строительный сезон отремонтировали порядка 400 километров трасс

16:50 23.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс охвачено ремонтом за строительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.
Как уточняют власти, "2020 год губернатором Ямала Дмитрием Артюховым объявлен Годом дорог".
"Ремонтом и строительством было охвачено порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс", - говорится в сообщении.
На региональных автодорогах выполнены капитальный ремонт и ремонт общей протяженностью порядка 82 километров. На муниципальных трассах к концу года планировали завершить работы на 70 километрах, но при поддержке губернатора и благодаря возможностям подрядных организаций получилось сделать больше - 87 километров.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:42
В ЯНАО уволили главу дорожного департамента после поездки губернатора
"Наш короткий дорожно-строительный сезон завершился с хорошими результатами. Закончили все работы по устройству дорожного покрытия из горячих смесей, где еще возможно, завершаем переукладку плит, установку барьерных ограждений, переустройство водопропускных труб. Продолжаем строительство автодороги НадымСалехард, совсем скоро займемся подготовкой региональных зимников", - приводятся в сообщении слова и.о. директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Натальи Сагун.
Также глава ведомства отметила знаковое событие в отрасли - открытие Пуровского моста, которого северяне ждали много лет. Он связал Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с основной сетью региональных дорог и обеспечил жителям округа круглогодичный проезд.
"Еще одно долгожданное историческое событие случится совсем скоро: уже в декабре планируется открыть движение с переходным типом покрытия по трассе Надым – Салехард, где сейчас завершается первый этап строительства, осталось закончить около 18 километров в щебне", - отмечается в сообщении.
В прошлом году началась реконструкция участка автодороги "Коротчаево – Новый Уренгой". Там проводится спрямление участков, замена дорожного полотна, переустройство мостовых сооружений, установка барьерного ограждения. В этот строительный сезон подрядчик завершил реконструкцию 23 километров. Работы на этой загруженной трассе продолжаются, уточняют власти.
Новый мост через реку Пур - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 19:26Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале открыли автомобильное движение по Пуровскому мосту
 
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалСалехардКрасноселькупский районОбщество
 
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