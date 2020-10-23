https://ria.ru/20201023/dorogi-1581229506.html

В ЯНАО за строительный сезон отремонтировали порядка 400 километров трасс

Порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс охвачено ремонтом за строительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:50

2020-10-23T16:50

2020-10-23T16:50

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

салехард

красноселькупский район

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс охвачено ремонтом за строительный сезон в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.Как уточняют власти, "2020 год губернатором <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Артюховым</a> объявлен Годом дорог"."Ремонтом и строительством было охвачено порядка 400 километров муниципальных и региональных трасс", - говорится в сообщении.На региональных автодорогах выполнены капитальный ремонт и ремонт общей протяженностью порядка 82 километров. На муниципальных трассах к концу года планировали завершить работы на 70 километрах, но при поддержке губернатора и благодаря возможностям подрядных организаций получилось сделать больше - 87 километров."Наш короткий дорожно-строительный сезон завершился с хорошими результатами. Закончили все работы по устройству дорожного покрытия из горячих смесей, где еще возможно, завершаем переукладку плит, установку барьерных ограждений, переустройство водопропускных труб. Продолжаем строительство автодороги <a href="http://ria.ru/location_Nadym/" target="_blank" data-auto="true">Надым</a> – <a href="http://ria.ru/location_Salekhard/" target="_blank" data-auto="true">Салехард</a>, совсем скоро займемся подготовкой региональных зимников", - приводятся в сообщении слова и.о. директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Натальи Сагун.Также глава ведомства отметила знаковое событие в отрасли - открытие Пуровского моста, которого северяне ждали много лет. Он связал Пуровский, Тазовский и <a href="http://ria.ru/location_Krasnoselkupskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красноселькупский районы</a> с основной сетью региональных дорог и обеспечил жителям округа круглогодичный проезд."Еще одно долгожданное историческое событие случится совсем скоро: уже в декабре планируется открыть движение с переходным типом покрытия по трассе Надым – Салехард, где сейчас завершается первый этап строительства, осталось закончить около 18 километров в щебне", - отмечается в сообщении.В прошлом году началась реконструкция участка автодороги "Коротчаево – Новый Уренгой". Там проводится спрямление участков, замена дорожного полотна, переустройство мостовых сооружений, установка барьерного ограждения. В этот строительный сезон подрядчик завершил реконструкцию 23 километров. Работы на этой загруженной трассе продолжаются, уточняют власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/artyukhov-1576557530.html

https://ria.ru/20201016/yamal-1580193848.html

ямал

салехард

красноселькупский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, салехард, красноселькупский район, общество