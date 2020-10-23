https://ria.ru/20201023/doplaty-1581120627.html

"Ъ" сообщил о новом механизме выплат медикам за работу с COVID-19

Правительство в следующем году продолжит финансировать федеральные доплаты врачам за работу с COVID-19, но будет делать это по новому механизму, пишет газета... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T07:12

2020-10-23T07:12

2020-10-23T07:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

субсидии

антон силуанов

владимир путин

общество

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Медикам будут по-другому платить за работу с COVID-19

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. Правительство в следующем году продолжит финансировать федеральные доплаты врачам за работу с COVID-19, но будет делать это по новому механизму, пишет газета "<a href="https://www.kommersant.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" со ссылкой на источник в кабмине.Специальные доплаты ввели в апреле этого года по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> сроком на три месяца, однако впоследствии их несколько раз продлевали.По информации издания, начисления будут осуществлять совместно Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов.Как утверждает газета, правительство считает, что новый подход к администрированию выплат даст возможность избежать дальнейших конфликтов между властями и получателями денежных средств.Ранее о возможном продлении федеральных доплат на 2021 год сообщил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>. Он подчеркнул, что на это предусмотрены средства в резервном фонде.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/perchatki-1581119061.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, субсидии, антон силуанов, владимир путин, общество