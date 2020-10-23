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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201023/dollar-1581138828.html
Курс доллара повысился до 76,70 рубля
Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к евро в начале торгов пятницы на фоне незначительного ослабления евро на международном валютном рынке форекс. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:19
2020-10-23T10:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к евро в начале торгов пятницы на фоне незначительного ослабления евро на международном валютном рынке форекс.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 12 копеек - до 76,70 рубля, курс евро - на 2 копейки, до 90,55 рубля, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Евро снижается на форексе на 0,1% - до 1,1806 доллара.Нефть дешевеет на 0,4% - до 42,28 доллара за баррель марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.
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динамика курсов валют, московская биржа, экономика

Курс доллара повысился до 76,70 рубля

10:19 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к евро в начале торгов пятницы на фоне незначительного ослабления евро на международном валютном рынке форекс.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 12 копеек - до 76,70 рубля, курс евро - на 2 копейки, до 90,55 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Евро снижается на форексе на 0,1% - до 1,1806 доллара.
Нефть дешевеет на 0,4% - до 42,28 доллара за баррель марки Brent.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 10:41Сказано в эфире
"Все могут оказаться в проигрыше". Эксперт о предложении по добыче нефтиЭр-Рияд предложил ОПЕК+ обсудить рост добычи в начале 2021 года. В эфире радио Sputnik главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов поделился своим мнением по этому вопросу.
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
 
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