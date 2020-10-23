https://ria.ru/20201023/dollar-1581138828.html

Курс доллара повысился до 76,70 рубля

Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к евро в начале торгов пятницы на фоне незначительного ослабления евро на международном валютном рынке форекс. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:19

2020-10-23T10:19

2020-10-23T10:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к евро в начале торгов пятницы на фоне незначительного ослабления евро на международном валютном рынке форекс.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 12 копеек - до 76,70 рубля, курс евро - на 2 копейки, до 90,55 рубля, свидетельствуют данные <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Евро снижается на форексе на 0,1% - до 1,1806 доллара.Нефть дешевеет на 0,4% - до 42,28 доллара за баррель марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/neft-1580598033.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика